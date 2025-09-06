Se van: Hansi Flick sentencia a dos jugadores del Barça en enero

El mercado de invierno abrirá el 1 de enero con un Barça exigido por la gestión de su plantilla. El actual campeón ajusta piezas tras un verano intenso, con decisiones que marcarán la rotación del curso. Hansi Flick ha definido líneas rojas internas para sostener el rendimiento y el equilibrio financiero. Lo que ocurra entre septiembre y diciembre pesará en las salidas y los roles.

Portería 2025/26: jerarquía tras Vallecas y un invierno con decisiones

La exhibición de Joan García en Vallecas consolidó su candidatura como portero de presente. El club completó la inscripción de un guardameta de experiencia y mantuvo una competencia alta bajo palos.

Esa fotografía reduce minutos en la demarcación y empuja una salida si no cambia el contexto competitivo. Flick valora continuidad, liderazgo y juego de pies, pero prioriza fiabilidad inmediata y disponibilidad física. La lectura es clara: si el reparto de portería queda fijado en otoño, enero traerá una solución drástica.

| Canva

La directiva no está contenta con Marc-André ter Stegen y parece que Flick no confía en su compatriota. El entorno del club quedó muy enfadado por la actitud del guardameta alemán, y todo apunta a que en enero se desharán de su ficha.

Un atacante sub-21 con ficha del filial: minutos o préstamo en enero

La otra salida no es de un jugador tan importante, pero sí de una incorporación reciente. La dirección deportiva inscribió finalmente a un Roony Bardghji con ficha del filial por limitaciones de Fair Play.

El cuerpo técnico quiere tenerlo cerca del primer equipo, aunque su impacto dependerá del espacio en las listas y de los minutos reales en Liga. En pretemporada dejó destellos y el staff técnico pensó que sería una gran pieza para el primer equipo. Sin embargo, el extremo ha bajado su rendimiento y Hansi le ha dejado claro que lo va a tener difícil para jugar. La mejor opción que se contempla en can Barça es una salida en forma de cedido en enero.

| FCB

Fair Play y masa salarial: por qué enero abre una ventana de oxígeno

LaLiga mantiene un control firme sobre las inscripciones, obligando a priorizar movimientos ordenados y sostenibles. Con el objetivo del ratio 1:1 más cerca, el club proyecta margen para registrar pendientes durante el invierno. Ese escenario permitiría negociar salidas que alivien masa salarial sin debilitar el bloque competitivo del campeón.

Hoja de ruta hasta el 1 de enero: qué mirará Flick antes de avalar salidas

El staff monitoriza cinco variables antes de validar movimientos. Salud de titulares, carga de partidos, impacto del calendario europeo, rendimiento por rol y estado anímico del vestuario. La secuencia de partidos hasta Navidad ofrecerá evidencia suficiente para decidir.

Si la fotografía competitiva no cambia, dos perfiles aparecen como los principales candidatos a moverse en la ventana invernal. El club trabaja con escenarios cerrados y una ejecución rápida cuando se active el mercado. Catalunya mira al Camp Nou con la certeza de que el campeón priorizará rendimiento presente sin hipotecar su plan de futuro.