Luis Enrique se emociona con el homenaje de Sira Martínez a su hermana Xana

En una semana marcada por la memoria y la familia, el apellido Martínez-Cullell volvió a unir deporte y sentimiento. El recuerdo de Xana, siempre presente desde 2019, reapareció en redes con una fuerza serena y luminosa. El gesto nació en el perfil de Sira Martínez y pronto desbordó la comunidad futbolera.

Un carrusel íntimo y un “mi Xana, te quiero”

Sira publicó un carrusel con fotografías familiares y un vídeo, acompañado de un mensaje sencillo y demoledor: “Mi Xana, te quiero”. La publicación coincidió con el sexto aniversario del fallecimiento de la pequeña y reabrió un duelo compartido con entereza. El post mostró cuatro imágenes y un vídeo de momentos cotidianos, playa, mesa y miradas cómplices, rematados por globos azules ascendiendo al cielo.

La reacción fue inmediata, con mensajes de afecto de figuras públicas y amigos de la familia. Con una comunidad cercana a los cuatrocientos mil seguidores, Sira mantiene en su biografía el vínculo con la Fundación Xana. El gesto de Sira llega meses después de una imagen que recorrió Europa.

La emoción de Luis Enrique

Luis Enrique alzó la Champions con el PSG y se enfundó una camiseta de la fundación, mientras la grada desplegaba una pancarta dedicada a Xana. Aquella noche no habló solo el marcador, también habló el recuerdo. El técnico ya había verbalizado que su hija “sigue presente” y que cada victoria lleva un pedazo de ese amor sostenido, una idea que encaja con el homenaje de hoy.

Fundación Xana, el proyecto que vertebra el recuerdo

Sira compartió la imagen de un aficionado con una camiseta del PSG con el nombre “XANA”, símbolo de una comunidad unida. La Fundación Xana ha crecido con una misión clara: apoyar a niños con enfermedades graves y a sus familias, convirtiendo el dolor en acompañamiento concreto. El proyecto ha articulado iniciativas deportivas y sociales, con un calendario que refuerza su presencia pública.

En agosto, Sira recibió un reconocimiento en Las Mestas durante el concurso hípico, en un acto promovido por Caja Rural y el Sporting que visibilizó el trabajo de la fundación. El detalle, sencillo y directo, volvió a recordar por qué este legado emociona más allá de los estadios. No es la primera vez que la familia convierte la memoria en acción colectiva.

| Instagram de Sira Martínez

En los últimos meses, la fundación ha sumado apoyos en eventos populares y colaboraciones deportivas, reforzando una red de solidaridad que trasciende la noticia puntual. El homenaje de Sira Martínez reabre una conversación íntima que la familia comparte con respeto y sobriedad. Luis Enrique no ha escondido su emoción en los momentos clave, y este recuerdo vuelve a situar a Xana como faro discreto de una historia familiar que ya es también pública.