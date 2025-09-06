Alarma Dembélé en el PSG: Lesionado, se va de la concentración, el Barça atento

La noche en Wrocław dejó más que un marcador y activó decisiones inmediatas en París. El resultado sirve a Francia, pero obliga al PSG a recalcular su plan de septiembre.

¿Qué tiene Dembélé y cuándo vuelve?

Ousmane Dembélé sintió dolor en la parte posterior del muslo derecho y pidió el cambio. Entró tras el descanso y abandonó el campo poco después, preocupado por el isquiotibial. La federación francesa prevé su salida del grupo y el regreso a París para una resonancia.

El extremo llegó ya con una alerta previa en el muslo izquierdo tras el Toulouse-PSG. El tiempo de baja dependerá del grado de la lesión; en casos leves, la ventana suele medirse en semanas. Si la afectación es mayor, el retorno se alarga y exige progresión controlada para evitar recaídas.

| YouTube, XCatalunya, @psg

Gestión en Les Bleus y reacción del PSG: debate abierto tras Ucrania–Francia

En el seno del PSG hay malestar por la decisión de utilizar a Dembélé pese al riesgo conocido. Fuentes del entorno parisino trasladan que se avisó de su estado antes del viaje a Polonia. Didier Deschamps defendió la entrada del jugador, subrayando que estaba apto y que el dolor apareció después.

El episodio reabre una vieja discusión entre selecciones y clubes sobre cargas, minutos y ventanas FIFA. Para Dembélé, con historial de isquios, la prioridad inmediata será diagnosticar, descargar y estabilizar.

Qué dejó el Ucrania–Francia y por qué preocupa a Luis Enrique

El 0-2 en Wrocław retrató un partido controlado por Francia, con Olise abriendo y Mbappé sentenciando. Dembélé ofreció chispa en su primera arrancada, pero su gesto de dolor cambió el guion. Se retiró caminando, con la mano en la parte posterior del muslo derecho, sin necesidad de camilla.

| Canva

El contexto agrava la preocupación de Luis Enrique, que además se recupera de una operación por caída en bici. La suma de contratiempos condiciona la semana tipo y la microplanificación de estímulos en el retorno liguero.

Sustitutos y ajustes en el PSG sin Dembélé: banda, alturas y roles

Bradley Barcola puede ocupar el carril derecho con conducción interior y desborde a pie cambiado. Désiré Doué ofrece uno contra uno y recepción entre líneas, útil para atacar defensas medias. Lee Kang-in aporta pausa y último pase si se prioriza control posicional por delante de vértigo.

El plan puede reforzarse con amplitud de Achraf y fijaciones interiores de Kvaratskhelia o Ramos. Sin Dembélé, el PSG pierde ruptura exterior y amenaza profunda; deberá compensarlo con sincronía en los apoyos.

El horizonte inmediato: Lens, Atalanta y el 1 de octubre en Barcelona

El PSG vuelve ante el Lens el 14 de septiembre y abre Champions contra la Atalanta el día 17. Después llega el clásico frente al Marsella de Roberto De Zerbi, antesala del viaje a Catalunya. El Barça aguarda el 1 de octubre con la sede aún condicionada por trámites de su estadio.

En cualquier escenario, el duelo exige extremos sanos y ritmo alto, de ahí la prudencia con los tiempos. La gestión de cargas decidirá si Dembélé reaparece pronto o si París debe estirar recursos de banda.