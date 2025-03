La joven perla andaluza que quería el Barça y tiene pie y medio en el Newcastle

Parece el día de la marmota. En los últimos meses nos estamos acostumbrando a leer cómo fichajes deseados por el Barça se le acaban escapando a la dirección deportiva. Evidentemente, todo esto nace de la delicada situación financiera que sigue padeciendo la entidad catalana.

El fútbol español sigue siendo una cantera inagotable de talento, y uno de los nombres que más ha dado que hablar en los últimos meses es el de Antoñito Cordero. El joven extremo andaluz ha despertado el interés de varios clubes importantes, tanto en España como en el extranjero, y su futuro parece estar a punto de resolverse. Mientras que el Málaga CF ha intentado sin éxito retenerlo, el Newcastle United se ha posicionado como el principal candidato para hacerse con su fichaje.

Un talento que escapa del Málaga

El destino de Antoñito Cordero ha estado en el aire en las últimas semanas, pero todo indica que su etapa en el Málaga CF está llegando a su fin. A pesar de los intentos del club andaluz por renovar su contrato y mejorar su propuesta económica, las negociaciones no han llegado a buen puerto. La cláusula de rescisión y las diferencias en las condiciones contractuales han sido factores determinantes para que el jugador decida buscar nuevos horizontes.

Con contrato hasta el 30 de junio, Antoñito ha tenido la posibilidad de negociar libremente con otros clubes desde el 1 de enero. Su salida del Málaga ya se percibe como inevitable, y la falta de minutos en los últimos encuentros parece ser un reflejo de que el técnico Sergio Pellicer ha comenzado a planificar el futuro sin contar con él.

Newcastle toma la delantera en la carrera por su fichaje

Aunque varios equipos han mostrado interés en el joven talento, es el Newcastle United quien ha tomado la delantera en la carrera por su fichaje. El club inglés ha seguido de cerca su evolución y considera que Cordero encaja en su proyecto deportivo, donde buscan fortalecer su plantilla con jóvenes promesas.

Otros clubes como el Arsenal y el Manchester City también han sondeado la posibilidad de ficharlo, pero todo apunta a que las "urracas" han avanzado más en las negociaciones. De hecho, algunos familiares del futbolista han viajado recientemente a Inglaterra para conocer de primera mano las instalaciones y el proyecto deportivo que el Newcastle tiene preparado para él.

El Newcastle no es el único equipo que ha intentado llevarse a Antoñito en los últimos meses. A finales de 2023, el Sporting de Braga también mostró un gran interés en su fichaje, aunque las conversaciones no prosperaron. Además, el FC Barcelona llegó a contemplarlo como una posible incorporación para reforzar su filial y desarrollar su talento en La Masia antes de dar el salto al primer equipo. Sin embargo, el Barça no pudo competir con la oferta económica y deportiva que el Newcastle ha puesto sobre la mesa.