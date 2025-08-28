Jugada maestra del Racing de Santander: Consigue un cedido del Espanyol

El mercado no da tregua y el Espanyol sigue protagonizando movimientos. Tras oficializar el regreso de Urko González de Zárate, el club blanquiazul ha confirmado una nueva salida. Se trata de una cesión estratégica que permitirá al futbolista acumular experiencia en la Segunda División. El Racing de Santander es el gran beneficiado de esta operación.

El Espanyol ha vivido un verano de enorme agitación con trece fichajes confirmados y la inminente llegada de Urko. La dirección deportiva de Fran Garagarza ha equilibrado entradas y salidas para dar forma a una plantilla más competitiva. Sin embargo, con tantos efectivos, no todos los jugadores podían tener protagonismo inmediato.

Una plantilla con alta competencia obliga a ceder futbolistas

El exceso de efectivos en defensa empujaba a tomar decisiones rápidas. El Espanyol buscaba dar salida a algunos futbolistas para que no quedaran relegados al banquillo. En ese escenario, los acuerdos de cesión se convierten en una herramienta útil. Sirven para liberar espacio en la plantilla y potenciar la progresión de los jóvenes.

El Espanyol ha completado un verano de gran actividad en el mercado, incorporando hasta trece caras nuevas como Roberto Fernández, Urko González de Zárate, Clemens Riedel, Tyrhys Dolan, José Salinas, Miguel Rubio, Kike García, Marko Dmitrovic, Marcos Fernández, Hugo Pérez, Charles Pickel, Luca Koleosho y Ramón Terrats, además de jugadores del filial que ascienden al primer equipo.

Con 25 futbolistas en plantilla, una edad media de 26 años y un valor de mercado cercano a los 96 millones, el club blanquiazul se ha visto obligado a liberar espacio mediante cesiones y salidas definitivas para mantener el equilibrio competitivo.

El Racing gana un refuerzo con experiencia en la categoría

El club cántabro ha encontrado en esta cesión una oportunidad ideal. El Racing, que aspira a consolidarse en la parte alta de la clasificación, recibe a un jugador que ya sabe lo que es competir en Segunda. La experiencia acumulada en el Mirandés durante la temporada 2023/24 le avala.

Ahora, completamente recuperado, llega a Santander con la ilusión de recuperar protagonismo. Para el entrenador racinguista supone un refuerzo inmediato para apuntalar la zaga. Un central de buen trato de balón y con capacidad para salir desde atrás siempre es una pieza valiosa.

Pablo Ramón busca relanzar su carrera con la cesión

El protagonista de esta operación es Pablo Ramón, central de 24 años formado en la cantera del Real Madrid. El jugador aterrizó en Cornellà-El Prat el pasado invierno y firmó contrato hasta 2028, con el club blanco reservándose el 50% de una futura venta. Ahora vivirá una nueva etapa a préstamo, esta vez en Santander.

Su salida no supone un adiós definitivo, sino un paso intermedio. El Espanyol confía en que regrese más maduro y con minutos de calidad. La fórmula de cesiones encadenadas se repite en su carrera, aunque esta vez llega con la seguridad de ser titular en un proyecto ambicioso.

Una operación beneficiosa para todas las partes

El Espanyol se asegura que un jugador con contrato largo mantenga su progresión en un contexto exigente. El Racing incorpora un central con hambre y experiencia previa en la categoría. Y Pablo Ramón encuentra un escenario ideal para relanzar una trayectoria que había quedado frenada por las lesiones y la falta de minutos.

La cesión, oficializada este jueves, llega apenas unas horas después del anuncio del fichaje de Urko. El movimiento simboliza la estrategia de Garagarza: reforzar la plantilla con nombres contrastados y dar salida a quienes no tengan hueco inmediato. Un equilibrio necesario para afrontar una temporada exigente en LaLiga EA Sports.