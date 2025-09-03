Nuevo zasca de Lamine Yamal a los haters: 'De un jugador del...'

Lamine Yamal vuelve a estar en el centro del foco mediático. Cada palabra suya genera titulares, cada gesto se analiza y cada movimiento se comenta. Con solo 18 años, el delantero del Barcelona y la Selección Española ya vive bajo una lupa constante. Su cumpleaños número 18, celebrado hace unos meses, sigue siendo motivo de debate en tertulias y redes sociales.

Las críticas por su vida personal

Lamine también habló de cómo su vida extradeportiva ha generado polémica. Recordó que su fiesta de cumpleaños, en la que participaron personas con enanismo, fue objeto de comentarios negativos y malinterpretaciones. “De lo que más se habla últimamente es de lo de fuera, pero se habla de mí por lo que hago dentro del campo”, señaló.

En esa misma línea, lanzó una reflexión clara y contundente: “De un jugador del Mataró nadie diría que ha hecho una fiesta de 18 años ni de su vida personal”. Con esta frase, dejó ver el contraste entre lo que significa ser una estrella mediática y un futbolista anónimo.

| XCatalunya

Un jugador tranquilo ante la presión

Lamine Yamal asegura que las críticas no le afectan lo más mínimo. Explicó que ya ha entendido que todo lo que pase en su vida será exagerado o incluso inventado. Para él, lo único importante es escuchar a su círculo cercano, las personas que realmente le conocen.

“Nunca escucharás que estoy triste o contento por algo que haya dicho otra persona”, comentó. Su mentalidad es clara: seguir trabajando con la misma humildad que le ha llevado hasta el primer equipo del Barça. Ese carácter, afirma, es lo que le ha permitido mantenerse firme pese al ruido exterior.

| XCatalunya

El dorsal y el respeto a Ansu Fati

Otro de los temas tratados en la entrevista fue su número en el Barça. Explicó que, aunque se habló de darle el ‘10’ tras la Eurocopa, prefirió quedarse con el ‘19’. Lamine dijo que el ‘10’ debía seguir en manos de Ansu Fati, gran amigo suyo, mientras siguiera en el club.

“No era el momento. No sentía presión, solo pensaba en hacer mi camino”, aseguró. Este gesto fue interpretado como una muestra de respeto y madurez, especialmente en un contexto en el que muchos jóvenes aceptarían sin dudar un dorsal tan histórico.

Ambiciones deportivas y sueños

En lo deportivo, Lamine confesó que está muy feliz e ilusionado. Reconoció que el Mundial que se acerca es uno de sus grandes objetivos. También mencionó que sueña con ganar la Champions y el Balón de Oro, metas que considera realistas si sigue trabajando al mismo nivel.

“Obvio, todos los jugadores quieren ganarlo y el que diga que no, miente”, apuntó con sinceridad. Además, valoró las palabras de Flick sobre la intensidad del equipo tras el partido contra el Rayo. Admitió que tuvieron fallos, pero resaltó que habían sumado siete de nueve puntos en campos muy complicados.

Buena relación en el vestuario

Lamine quiso dejar claro que tiene una gran relación con sus compañeros, especialmente con los más jóvenes. Nombró a Gavi, Nico Williams, Balde y Marc Casadó como algunos de los futbolistas con los que más afinidad tiene. “Con todos me llevo bien y disfruto mucho”, explicó.

Lamine Yamal ha demostrado una madurez sorprendente para su edad. Lejos de venirse abajo por las críticas, ha optado por relativizarlas y centrar su energía en lo deportivo. Sus sueños son grandes, pero su enfoque parece claro: trabajar, escuchar a los suyos y dejar que su fútbol hable más alto que cualquier polémica.