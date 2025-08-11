El mensaje de Marcus Rashford a Hansi Flick: Afecta a Ferran Torres

El FC Barcelona encara el inicio liguero con más competencia de la esperada en la delantera. A solo cinco días del estreno oficial en Son Moix frente al Mallorca, Marcus Rashford ha irrumpido en los planes de Hansi Flick con una actuación convincente en el Trofeu Joan Gamper que podría alterar la hoja de ruta inicial.

Rashford aterrizó en la Ciudad Condal con la etiqueta de revulsivo y la idea de partir desde el banquillo en un ataque plagado de titulares indiscutibles. Sin embargo, las circunstancias le han abierto una puerta. La baja de Robert Lewandowski y la sobrecarga que arrastraba Ferran Torres propiciaron que Flick lo colocara como referencia ofensiva en su primera titularidad ante la afición culé.

El inglés, que apenas ha tenido tiempo para aclimatarse tras la gira asiática, respondió con movilidad, diagonales constantes y presencia en el área. Firmó la asistencia del 3-0 a Raphinha tras una jugada rápida y precisa, y solo un error en la definición le privó de su primer gol en frente de su nueva afición. Un fallo grotesco, eso sí; a puerta vacía después de una magnífica acción individual.

| FCB

Balance positivo en la pretemporada

Desde su debut en la gira, Rashford ha disputado cuatro encuentros, sumando un gol, una asistencia y varias acciones de calidad que han dejado buena impresión al cuerpo técnico. Ante el Daegu ya se estrenó como ‘9’ por la ausencia de Ferran, mostrando una adaptación más rápida de lo previsto a las exigencias del sistema.

A sus 27 años, el británico ve esta temporada como una oportunidad para recuperar su mejor versión, perdida en las últimas campañas en el Manchester United y en sus cesiones. Su fichaje responde a la apuesta de Flick por jugadores capaces de ofrecer soluciones inmediatas y polivalencia ofensiva.

Ferran Torres, el principal afectado

La buena actuación de Rashford plantea un escenario delicado para Ferran Torres. El de Foios era el favorito para suplir a Lewandowski en el debut liguero, pero su reciente sobrecarga y la competencia directa del inglés podrían restarle opciones. Flick no ha dado pistas definitivas, aunque dejó claro que no dudará en tomar decisiones impopulares si benefician al equipo. La semana de entrenamientos será decisiva para definir quién será la referencia ofensiva el sábado a las 19:30 en Son Moix.

El factor inscripción y el desafío económico

Más allá del debate deportivo, existe un condicionante administrativo. Rashford todavía no está inscrito en LaLiga y su elevada ficha, cercana a los 14 millones de euros anuales, complica la operación. Joan Garcia, uno de los últimos fichajes, tiene prioridad en la lista de inscripciones, lo que añade presión a la secretaría técnica para cerrar el trámite a tiempo.

Si el Barça logra inscribirlo y Flick decide apostar por él, Rashford podría tener la oportunidad de comenzar su etapa como azulgrana con un papel protagonista. De no ser así, Ferran recuperaría ventaja para ocupar el puesto de ‘9’ en el estreno oficial.

Lo que parece seguro es que el inglés ha dejado claro que no ha venido para ser un mero suplente. Su mensaje en el Gamper fue contundente: está listo para competir por la titularidad desde el primer día.