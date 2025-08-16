Se va Iván Villar: El portero que quiere Claudio Giráldez para el Celta

El RC Celta de Vigo sigue activo en el mercado de fichajes. El club gallego quiere reforzar su plantilla. Lo hace en previsión de una temporada exigente, con tres competiciones por delante. La portería se ha convertido en una de las prioridades.

La pretemporada ha dejado dudas entre los aficionados celestes. Las actuaciones de los porteros no convencen. Ni Radu ni Iván Villar han ofrecido la seguridad esperada bajo palos. Esto ha obligado al club a activar el radar.

Salidas necesarias antes de nuevas entradas

Antes de cerrar fichajes, el Celta necesita liberar masa salarial. Las fichas están completas por ahora. Solo Borja Iglesias ha llegado como incorporación confirmada. Las demás operaciones dependerán de las salidas que logren cerrar en estos días.

La dirección deportiva busca destino para varios jugadores. Iván Villar, Marc Vidal, Aidoo y Manu Fernández están en la rampa de salida. Sin esas salidas, el margen económico es mínimo. Por eso, las negociaciones están siendo muy cuidadosas.

La portería, una zona delicada

Iván Villar ya no cuenta con la confianza del cuerpo técnico. Claudio Giráldez prefiere otras opciones. Y aunque Radu tiene contrato, sus primeros partidos han generado muchas dudas. La portería necesita estabilidad para afrontar la temporada con garantías.

Uno de los nombres que ha aparecido con fuerza en las últimas horas es el de Stole Dimitrievski. El portero normacedonio pertenece al Valencia CF. Pero ha quedado relegado a un papel secundario tras la llegada de Agirrezabala.

Dimitrievski quiere minutos esta temporada

El macedonio apenas tuvo participación el curso pasado. Fue suplente de Mamardashvili durante toda la temporada. Ahora, con otro portero por delante, su situación ha empeorado. Busca minutos y protagonismo en un nuevo destino.

El Celta, según informó el periodista Héctor Gómez, se ha interesado en él. Sin embargo, todavía no ha presentado una oferta oficial. El club quiere resolver antes las salidas pendientes, especialmente la de Iván Villar. Si eso se concreta, Dimitrievski sería el elegido.

Otros equipos también lo siguen de cerca

El interés por Dimitrievski no es exclusivo del Celta. El Levante y el Elche también siguen su situación. Incluso recibió una propuesta desde Turquía. El Rizespor intentó ficharlo, pero el portero la rechazó para seguir en España. Eso complica la operación. Cuantos más clubes interesados, más se encarece la negociación.

Dimitrievski tiene buen juego con los pies. También experiencia en LaLiga y seguridad aérea. Es un perfil que encaja con el estilo del entrenador vigués. Giráldez prioriza porteros capaces de iniciar jugadas desde atrás con precisión. Si se cierra su llegada, el club ganaría fiabilidad en la portería.

El futuro inmediato del Celta

El mercado entra en su recta final. El Celta debe moverse rápido si quiere asegurar refuerzos. Quedan dos semanas para cerrar operaciones clave. La portería y el centro del campo siguen siendo los focos principales.

Miguel Román ya ha sido ascendido al primer equipo. Fue una decisión técnica ante la imposibilidad de fichar un centrocampista. Esa medida podría repetirse si no llegan ofertas por los jugadores señalados. De momento, Dimitrievski espera. Y el Celta, también.