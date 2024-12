Giro de 180º en fichaje de Nico Williams: Movimiento del jugador, respuesta del Barça

Cuando parecía que ya había acabado todo y que el culebrón se cerraba definitivamente, está más abierto que nunca. Nico Williams sigue teniendo en mente las ganas de jugar en el club azulgrana incluso más que antes. Asi lo percibe la directiva culé que es ahora quién debe decidir si intentar ficharlo o explorar otras opciones.

Si el Barça no hubiese tenido problemas con el fair play y para inscribir a jugadores, Nico ahora mismo sería jugador del FC Barcelona porque el jugador estaba emocionadísimo con la idea de vestir la camiseta del Barça y aunque el club lo intentó de todas las maneras, no pudo debido a los problemas financieros.

Nico Williams quiere venir al Barça y jugar con su amigo Lamine Yamal

Tras ser una de las grandes revelaciones de la Eurocopa y la mejor dupla del torneo, Nico tenía claro que quería seguir haciendo maravillas junto a su amigo Lamine Yamal en Barcelona pero los problemas económicos de Fair Play llevaron al traste la operación.

| @nicolas_williams9

Nico fue a jugar a Montjuic y recibió algunos pitos por parte de cierto sector de la afición culé aunque él no hay sido el culpable de no venir, sino que el club no pudo acometer la operación. Nico no ha renovado con el Athletic y sigue teniendo la misma cláusula de rescisión, valorada en 58 millones de euros, y muchos clubes han preguntado por la situación del futbolista que sin embargo él solo piensa en jugar en el Barça.

La decisión está en manos del Barça, el jugador a la espera

Es ahora el club el que debe decidir si dar el paso y volver a la carga a por Nico Williams en una situación que parece más ventajosa económicamente tras cerrar el acuerdo con Nike y alguna otra operación prevista que permita al club volver a la regla 1:1 y volver a operar con normalidad.

| YouTube: Mundo Deportivo, YouTube: DAZN ES, FC Barcelona, XCatalunya

Sin embargo, desde que ha empezado la temporada ha habido un giro de guión y cuando Nico parecía una necesidad, muchos jugadores han cambiado su rendimiento. Ahora Raphinha es uno de los jugadores más en forma del mundo, Dani Olmo ha resultado un fichaje excepcional que está dando un rendimiento altísimo y Lewandowski ha vuelto a ser el killer que nos tenía acostumbrado volviendo a sus mejores cifras goleadoras.

Por tanto es el club ahora el que debe decidir qué piezas quiere modificar y qué complemento debe añadir a la plantilla. Ahora mismo no hay un extremo puro al uso como puede ser Nico Williams, ya que Raphinha y Olmo son jugadores más interiores y el extremo español es un especialista en banda. Eso sí, debe ser el club el que decida donde invertir bien para terminar de encajar un equipo que está en pleno crecimiento desde la llegada de Hansi Flick.