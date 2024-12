Gir de 180 º en fitxatge de Nico Williams: Moviment del jugador, resposta del Barça

Quan semblava que ja ho havia acabat tot i que el culebrot es tancava definitivament, està més obert que mai. Nico Williams segueix tenint al cap les ganes de jugar al club blaugrana fins i tot més que abans. Així ho percep la directiva culer que ara és qui ha de decidir si intentar fitxar-lo o explorar altres opcions.

Si el Barça no hagués tingut problemes amb el fair play i per inscriure jugadors, Nico ara mateix seria jugador del FC Barcelona perquè el jugador estava emocionadíssim amb la idea de vestir la samarreta del Barça i encara que el club ho va intentar de totes les maneres, no va poder a causa dels problemes financers.

Nico Williams vol venir al Barça i jugar amb el seu amic Lamine Yamal

Després de ser una de les grans revelacions de l'Eurocopa i la millor dupla del torneig, Nico tenia clar que volia continuar fent meravelles amb el seu amic Lamine Yamal a Barcelona, però els problemes econòmics de Fair Play van portar l'operació al trast.

| @nicolas_williams9

Nico va anar a jugar a Montjuïc i va rebre alguns xiulets per part de cert sector de l'afició culer encara que ell no ha estat el culpable de no venir, sinó que el club no va poder emprendre l'operació. Nico no ha renovat amb l'Athletic i segueix tenint la mateixa clàusula de rescissió, valorada en 58 milions d'euros, i molts clubs han preguntat per la situació del futbolista que tot i això ell només pensa a jugar al Barça.

La decisió està en mans del Barça, el jugador en espera

És ara el club el que ha de decidir si fer el pas i tornar a la càrrega per Nico Williams en una situació que sembla més avantatjosa econòmicament després de tancar l'acord amb Nike i alguna altra operació prevista que permeti al club tornar a la regla 1: 1 i tornar a operar amb normalitat.

| YouTube: Mundo Deportivo, YouTube: DAZN ES, FC Barcelona, XCatalunya

Tot i això, des que ha començat la temporada hi ha hagut un gir de guió i quan Nico semblava una necessitat, molts jugadors han canviat el seu rendiment. Ara Raphinha és un dels jugadors més en forma del món, Dani Olmo ha resultat un fitxatge excepcional que està donant un rendiment altíssim i Lewandowski ha tornat a ser el killer que ens tenia acostumat tornant a les millors xifres golejadores.

Per tant, és el club ara el que ha de decidir quines peces vol modificar i quin complement ha d'afegir a la plantilla. Ara mateix no hi ha cap extrem pur a l'ús com pot ser Nico Williams, ja que Raphinha i Olmo són jugadors més interiors i l'extrem espanyol és un especialista en banda. Això sí, ha de ser el club el que decideixi on invertir bé per acabar d'encaixar un equip que està en ple creixement des de l'arribada de Hansi Flick.