Relación rota: La estrategia de Frenkie de Jong que perjudica al Barça

Uno de los casos más complejos de los últimos años en Can Barça es el de Frenkie de Jong. Un jugador que despertó mucha ilusión tras su fichaje en 2019 y que tras 6 temporadas todavía no ha conseguido dar ese rendimiento esperado por todos los seguidores culés. Actualmente no se encuentra al 100% y todavía sigue teniendo molestias en su tobillo tras lesionarse hace 6 meses en el Santiago Bernabeu en un choque fortuito con Fede Valverde.

Tras 5 meses de baja y aunque los médicos del club le aconsejaran pasar por quirófano, el jugador no quiso y la duda ahora es si la lesión puede volverse crónica ya que el dolor es remitente y continuo. En este mes y medio que ha regresado no ha conseguido disputar los 90 minutos en ningún partido, síntoma claro de que no está al 100%.

La guerra Laporta y Deco vs Frenkie de Jong

Más allá de sus molestias de tobillo y su rendimiento, la principal batalla que hay abierta y desde hace tiempo es entre la directiva y el futbolista y su entorno. Desde el club quieren renovar su contrato a la baja para que el futbolista no se marche libre en 2026, que es cuando termina su contrato. Mientras tanto el jugador holandés y su entorno le llevan dando largas al club y no responden a esa oferta de renovación, por lo que las altas esferas del Barça sospechan que es una estrategia para abandonar libre el club y conseguir una prima de fichaje.

| XCatalunya, FootyRenders

Desde el entorno de Frenkie de Jong consideran injusto el trato recibido. Creen que la directiva ha estado filtrando su sueldo y que no quiere renovar para echarle a la gente encima por lo que ahora mismo hay una guerra abierta y no es el ambiente más saludable. Hay que sumar que la gente está impaciente y ya ha habido algún pito al holandés en Montjuic.

Hansi Flick, muy contento con Frenkie de Jong

El técnico alemán es conciente de la plantilla corta que tiene esta temporada y que no va sobrado de efectivos y por eso quiere tener a todos contentos. Entonces cada rueda de presa que le preguntan por la situación del futbolista holandés siempre habla que es un futbolista de gran calidad y que está muy contento con él. Un respaldo del propio entrenador que sin duda ayuda en la confianza del jugador.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

No olvidemos que Frenkie de Jong es uno de los capitanes del Barça, ya desde la temporada pasada y uno de los futbolistas llamados a asumir ese rol de líder en el vestuario. Son 6 temporadas en el club y es uno de lo que tiene que llevar la voz cantante en un vestuario con mucha gente joven y debutante.

El contrato de Frenkie termina en 2026 y ahora mismo la situación está muy abierta y sin resolver.