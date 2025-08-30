Golpe encima de la mesa de Míchel en el Girona - Sevilla

El ambiente en Montilivi esta tarde se percibe muy distinto al de los dos primeros encuentros. El Girona llega golpeado por un arranque que ha generado dudas, pero también con la decisión firme de cambiar la dinámica. Míchel, consciente de que la situación exigía un movimiento drástico, ha alterado por completo el once inicial frente al Sevilla.

Nueve cambios con respecto al último once en Villarreal

La alineación del Girona sorprende por la magnitud de las modificaciones. Pablo Gazzaniga recupera la titularidad en la portería tras cumplir sanción y dejar atrás un estreno muy complicado. La zaga presenta novedades con Arnau, David López, Vitor Reis y Álex Moreno, mientras que en el centro del campo irrumpen Axel Witsel y Thomas Lemar, recién incorporados al proyecto.

Vitor Reis refuerza la medular acompañado por Iván Martín, con seguramente Asprilla encargado de dar verticalidad. En ataque destaca la presencia de Stuani, capitán y referente, que vuelve tras dos semanas ausente por motivos personales. También Joel Roca, único futbolista que ha sido titular en las tres jornadas.

| Girona FC

El once completo del Girona frente al Sevilla es: Gazzaniga; Arnau, David López, Reis, Álex Moreno; Witsel, Lemar, Iván Martín, Asprilla; Stuani y Joel Roca.

Estreno de fichajes y decisiones de peso en el banquillo

La apuesta de Míchel marca un punto de inflexión. Jhon Solís, que no convenció en las dos primeras fechas, queda relegado al banquillo. El entrenador confía en la experiencia de Witsel y el desequilibrio de Lemar para dar otro aire a un equipo que había mostrado debilidad en todas las fases del juego. Alex Moreno, lateral de recorrido, también se estrena desde el inicio, aportando profundidad por la izquierda.

El regreso de Stuani, ausente en las dos primeras jornadas, aporta liderazgo y capacidad de remate en un ataque que solo había logrado un gol, obra precisamente de Joel Roca. La combinación de juventud y veteranía es la carta elegida para intentar recomponer un proyecto que empezó con graves tropiezos.

El duelo entre Girona y Sevilla tiene un precedente inmediato desfavorable para los locales. La pasada temporada, el conjunto andaluz logró llevarse la victoria de Montilivi. Sin embargo, en los tres enfrentamientos anteriores el Girona se impuso, lo que deja un balance de cinco choques en Catalunya con tres triunfos gerundenses y dos visitantes.

El equipo andaluz también ha perdido sus dos primeros partidos, pero compitiendo con mayor dignidad, algo que contrasta con la fragilidad mostrada por el Girona. Su once está formado por Nyland; Suazo, Salas, Castrín, Carmona; Agoumé, Gudelj, Ejuke, Alfon, Vargas; e Isaac Romero.

El planteamiento de Míchel busca generar un impacto inmediato en lo anímico y lo futbolístico. Nueve cambios de golpe no son una simple rotación, sino un mensaje directo al vestuario y a la afición: el rumbo se corrige desde hoy. Montilivi espera que este golpe encima de la mesa suponga el inicio de la reacción.