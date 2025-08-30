Sorpresa de Xabi Alonso en el Real Madrid - Mallorca: El gran damnificado

El Santiago Bernabéu recibe esta noche al Real Madrid con un ambiente de expectación especial. El arranque de temporada ha sido impecable en cuanto a resultados, pero la atención se centra en la alineación inicial elegida por Xabi Alonso. El técnico vasco introduce novedades relevantes en comparación con el último duelo liguero.

Vinicius recupera su lugar en el equipo titular

La gran noticia es el regreso de Vinicius al once tras haber sido suplente frente al Real Oviedo. Aquel día su ausencia sorprendió a muchos, aunque el brasileño respondió con una actuación decisiva desde el banquillo: firmó un gol y repartió una asistencia. Esta vez parte de inicio, ocupando el costado izquierdo, lo que desplaza a Rodrygo fuera de la titularidad. La continuidad de la apuesta por Vinicius deja claro que el técnico vasco confía en que recupere su mejor versión en casa.

El damnificado vuelve a ser Rodrygo

El brasileño es, sin duda, el gran perjudicado del esquema actual. En el primer partido liguero ya había sido suplente y ahora se repite la historia. La situación resulta aún más complicada porque su posición natural en la derecha ha sido ocupada por Franco Mastantuono. El joven argentino, una de las mayores promesas de la cantera blanca, disputará su primera titularidad en el Bernabéu. Con apenas 18 años, está logrando consolidarse en la rotación ofensiva, lo que refuerza la sensación de que Rodrygo Goes ha perdido terreno en la jerarquía del ataque.

| Real Madrid

El otro movimiento destacado está en la zaga, donde Militao reemplaza a Rüdiger, mientras que Alexander-Arnold entra en lugar de Carvajal. Estas variaciones permiten un once con mayor proyección ofensiva desde los laterales y mayor seguridad en el juego aéreo. En la delantera no hay sorpresas: Kylian Mbappé sigue siendo la referencia indiscutible. El francés acumula tres goles en apenas dos jornadas y afronta este encuentro con la oportunidad de aumentar su cuenta en casa.

Mallorca busca resistir con un plan renovado

Enfrente, Jagoba Arrasate ha modificado su dibujo táctico para intentar frenar la pegada blanca. Ha optado por una línea de tres centrales y dos carrileros, en la que destaca la primera titularidad de Kumbulla. También regresan Morlanes y Muriqi tras las sanciones sufridas contra el Barça. La intención es reforzar la estructura defensiva y, al mismo tiempo, tener una referencia clara en ataque con el delantero kosovar.

Las estadísticas refuerzan el favoritismo del Real Madrid. El conjunto blanco ha ganado al Mallorca en los últimos diez partidos disputados en el Santiago Bernabéu en todas las competiciones. Para encontrar la última victoria bermellona en este estadio hay que retroceder hasta 2008, lo que evidencia la magnitud del reto que tiene el equipo de Jagoba Arrasate.

Con el ambiente de un Bernabéu lleno y un once con novedades importantes, el encuentro se presenta como una prueba clave para medir la capacidad de Xabi Alonso de gestionar una plantilla repleta de talento y egos competitivos.