Oficial: Ya se sabe el futuro de Rodrygo con el Real Madrid

Las últimas semanas han estado marcadas en el entorno madridista por la incertidumbre en torno a la continuidad de Rodrygo Goes. Pero ahora, el atacante brasileño, protagonista de rumores que lo situaban lejos del Santiago Bernabéu, ya ha despejado las dudas sobre su futuro inmediato.

Una decisión firme a pocos días del cierre del mercado

El mercado de fichajes encara su recta final y, con él, se intensifican las especulaciones. El nombre de Rodrygo apareció vinculado en más de una ocasión al Manchester City, club que había mostrado interés en temporadas anteriores. También al de otros clubes de la Premier League. Sin embargo, según el MARCA, el propio futbolista ha transmitido tranquilidad a su entorno y al vestuario: ha decidido que seguirá defendiendo la camiseta blanca en este curso.

Su contrato, vigente hasta 2028, refuerza esa idea. Florentino Pérez nunca consideró seriamente la opción de venderlo y el mensaje hacia el entorno fue claro: solo una oferta descomunal haría cambiar de postura. Ni siquiera los 100 millones de euros que algunos medios ingleses especulaban como punto de partida del City llegaron a materializarse.

| Real Madrid

Rodrygo, entre la paciencia y la competencia

El inicio de temporada no está siendo sencillo para el brasileño. En el Mundial de Clubes apenas sumó minutos, y en la primera jornada liguera no entró en el terreno de juego. Esa situación provocó dudas externas, aunque internamente Rodrygo mantuvo la calma. Sí que fue suplente en la segunda fecha, con una actuación reseñable a ratos, aunque también insustancial en otros momentos.

Xabi Alonso confía en él como pieza importante en el ataque, donde la competencia es máxima. Con Mbappé fijo en la punta y Vinicius Jr dueño natural de la izquierda, el espacio de Rodrygo se reduce a la derecha o a entrar como revulsivo. Aun así, el cuerpo técnico valora su polivalencia, capacidad de desequilibrio y compromiso táctico en fases sin balón.

Un jugador vital para el presente y el futuro

A sus 24 años, Rodrygo acumula ya 68 goles en 267 partidos oficiales con el Real Madrid. Más allá de los números, ha respondido en escenarios decisivos, como en semifinales de Champions ante el Manchester City en 2022. Ese carácter competitivo refuerza su importancia en una plantilla con varios atacantes jóvenes que buscan su sitio.

El brasileño, consciente de que el Mundial 2026 se acerca, necesita mantener continuidad para seguir en la órbita de la selección de Dorival Júnior. Esa motivación añade un plus a su compromiso con el equipo, convencido de que puede ser determinante en la rotación de Xabi Alonso.

Qué esperar de Rodrygo en la temporada 2025/26

El Real Madrid afronta un calendario exigente con LaLiga, la Champions y el Mundial de Clubes ampliado. En ese escenario, la profundidad de plantilla será clave. Rodrygo aparece como la primera alternativa a Vinicius y como un recurso recurrente en la derecha, donde competirá con Brahim Díaz y Mastantuono.

Todo apunta a que el brasileño tendrá un papel relevante, aunque quizás menos protagonista que en campañas anteriores. El club espera que, con minutos de calidad, pueda recuperar la confianza y volver a ser decisivo en los grandes partidos.