Sílvia Orriols deixa en evidència els polítics woke per la seva inacció a la natalitat

La diputada Sílvia Orriols ha utilitzat dues intervencions al Ple del Parlament per posar el focus en dos aspectes clau per a Catalunya: la crisi de la natalitat i el futur del model econòmic català.

En un discurs ple de crítiques cap als partits tradicionals, Orriols ha denunciat la situació actual com a conseqüència de polítiques equivocades i ha reivindicat un canvi radical a l'orientació de les administracions.

En la seva primera intervenció, Orriols ha destacat que "fa dècades que la natalitat dels catalans s'estanca o disminueix" i ha acusat les polítiques migratòries i antinatalistes de facilitar una "substitució cultural i demogràfica".

Les dades en aquests municipis

Ha assenyalat dades preocupants: " Més del 50-60 per cent dels naixements a Vic, Manlleu, Olot o Manresa són de nens amb progenitors estrangers, arribant fins al 70 per cent a Salt". Per Orriols, aquestes xifres no són "una cosa espontània ni natural", sinó el resultat d'una "invasió orquestrada" que, segons la diputada, perpetua la residualització de la identitat catalana.

| ACN

Aliança Catalana ha proposat mesures concretes com ara la creació d'una Secretaria General de Família i Foment de la Natalitat i incentius fiscals específics per a famílies autòctones. "No volem subvencionar la invasió demogràfica", ha dit, criticant també l'actual "línia editorial antifamília i antinatalitat" dels mitjans públics.

A la segona intervenció, Orriols ha carregat contra la manca de visió a llarg termini de les polítiques econòmiques del país, defensant un "nacionalisme industrial" com a clau per reactivar l'economia.

"Primer provoquen la deslocalització i després es presenten com els salvadors", ha etzibat en referència al Partit Popular i al PSC, als quals ha acusat de negligència en la gestió del teixit empresarial català. Va denunciar la proliferació de botigues de baix cost i negocis de dubtosa sostenibilitat en detriment de les petites i mitjanes empreses catalanes, “el pilar tradicional de la nostra economia”.

La seva contundent defensa

Orriols també ha posat en valor el paper de l'Institut Català de Finances com a embrió d'un futur banc central català, reclamant que es potenciï per donar suport a empreses i autònoms. Per acabar, va criticar la hipocresia dels partits unionistes pel seu doble discurs sobre infraestructures com el Corredor Mediterrani, demanant el traspàs de totes les competències logístiques per garantir el desenvolupament econòmic del país.

Amb aquestes declaracions, Sílvia Orriols ha reiterat el posicionament d'Aliança Catalana com a veu dissonant al Parlament, defensant un model que prioritzi els interessos de la població autòctona i una economia nacional forta davant de les polítiques que considera "suïcides" dels governs actuals.