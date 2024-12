Les dues capitals de província catalanes on mai no ha tocat el 'Gordo' de Nadal

per Iker Silvosa

El sorteig de la loteria de Nadal se celebra cada 22 de desembre i és un dels esdeveniments més esperats de l'any. Milers de persones a Espanya somien guanyar el 'Gordo', convertint aquesta tradició en un fenomen social. Les administracions s'omplen de cues i els dècims viatgen a través de tot el país a la recerca de la sort.

Tot i això, no totes les localitats han tingut la fortuna de rebre el premi més gran del sorteig. A Catalunya, dues de les seves capitals de província, Girona i Tarragona, mai no han vist com les seves administracions repartien el 'Gordo'. És una dada que sorprèn perquè el sorteig se celebra des de fa més d'un segle.

| RTVE

En canvi, Barcelona i Lleida sí que han estat agraciades amb el primer premi en diverses ocasions. A Barcelona, el 'Gordo' ha tocat en 44 sorteigs, consolidant-la com una de les ciutats més afortunades d'Espanya. De fet, a la ciutat comtal hi ha la famosa Administració Valdés, una de les quatre administracions d'Espanya on més vegades ha caigut. D'altra banda, a Lleida, la sort va arribar dues vegades, tot i que en totes dues fa més d'un segle: el 1881 i el 1901.

A nivell estatal, Madrid lidera amb diferència com la capital de província on més vegades ha tocat el 'Gordo', amb un total de 84 ocasions. Aquesta dada reforça la idea que la capital espanyola és una de les destinacions més propicis per comprar un desè guanyador. Al costat oposat, a més de Girona i Tarragona, tres capitals més de província segueixen esperant el seu moment de glòria: Àvila, Toledo i Jaén.

| RTVE

Esperança intacta

L'absència del 'Gordo' a Girona i Tarragona té molt a veure amb la quantitat de dècims consignats i la densitat de població. Com més persones comprin loteria, més grans són les probabilitats que el premi recaigui en aquesta zona. Barcelona, com que és una de les ciutats amb més vendes, té més oportunitats de repartir sort.

Els habitants de Girona i Tarragona, però, no perden l'esperança. Any rere any, les administracions locals registren llargues cues, i molts confien que aquest serà el moment en què el primer premi s'acosti a la seva ciutat. L'optimisme és una part fonamental de la màgia de la Loteria de Nadal.

Mentrestant, l'Administració Valdés de Barcelona continua sent un lloc de pelegrinatge per als jugadors més supersticiosos. Cada desembre, persones de tot el país acudeixen amb la il·lusió que els números venuts allà es converteixin en milionaris. El 22 de desembre, les boletes del bombo determinaran si Girona i Tarragona trenquen el malefici històric. Mentrestant, els seus veïns continuaran confiant en la sort i somiant escoltar el número del seu desè com el guanyador del 'Gordo'.