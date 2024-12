SONDEIG 06/12: Sorpasso d'Aliança Catalana a ERC

El 25 de novembre passat, a través del seu compte de X(Twitter), 'Sergi288' ens va deixar un nou sondeig amb diversos titulars interessants a comentar. Un dels fets destacats va ser la greu situació en la què es trobarien grups com els Comuns o la CUP, els quals perden força poc a poc.

En resum, aquest sondeig tornava a donar al PSC com a guanyador, mentre que mostrava la constància de Junts per Catalunya en segona posició. D'altra banda, com ja era normal a les darreres enquestes, es veia una baixada considerable d'ERC, la qual veuria com a Aliança Catalana s'acostava molt.

Ara, avui hem pogut tornar a analitzar un sondeig en què Aliança Catalana i ERC tornen a ser protagonistes.

El sondeig del dia d'avui

El nou sondeig realitzat pel sociòleg 'Sergi288', basat en 750 enquestes, presenta un panorama molt interessant sobre el possible resultat d'unes noves eleccions a Catalunya.

| ACN

Segons aquesta enquesta, el PSC manté la posició com la força política més votada, amb una estimació de 38 a 40 escons (25,4%). Aquest resultat consolidaria el partit liderat per Salvador Illa com un actor clau en la configuració del futur govern.

En segona posició apareix Junts per Catalunya, amb 28 a 30 escons (18,6%), fet que confirma la seva rellevància com a principal força independentista. Tot i això, la seva distància respecte al PSC podria dificultar la consolidació d'una majoria independentista sòlida.

VOX, amb 21 a 23 escons (16,0%), consolida la seva presència com a tercera força, cosa que destaca el creixement d'opcions de dreta al territori.

La pujada d'Aliança Catalana i la baixada d'ERC

Per part seva, ERC enfronta una caiguda, amb només 13 a 15 escons (9,8%), cosa que podria debilitar encara més l'opció d'un govern independentista conjunt. D'altra banda, Aliança Catalana, amb 13 a 15 escons (10,1%), sorgeix com un partir a l'alça que podria competir a l'àmbit sobiranista, restant els vots a les opcions tradicionals. Els d'Orriols creixen dos punts en poc més de 10 dies en què han anunciat noves estructures a diferents comarques.

El PP aconseguiria entre 7 i 8 escons (5,9%), mentre que Podem i Comuns obtindrien entre 5 i 6 escons (4,9%) i 2 escons (3,1%) respectivament, reflectint-ne la pèrdua de rellevància. Finalment, la CUP amb prou feines arribaria a l'1% i no obtindria representació.

Aquest panorama indica un parlament fragmentat, amb el PSC com a eix central, tot i que dependria de pactes complexos per formar govern. L'ascens d'Aliança Catalana i la caiguda d'ERC reflecteixen un canvi en les preferències de l'electorat català.

| Parlament

El sondeig realitzat tindria alguna semblança amb les presents eleccions oficials que van tenir lloc a Catalunya. I és que el PSC va ser el guanyador amb 42 diputats, mentre que Junts va quedar en segon lloc amb 35 diputats.

D'altra banda, també hi trobem diversos canvis, ja que ERC va quedar en tercera posició, mentre que en aquest sondeig baixa molt. A més, Aliança Catalana que es va quedar amb tan sols 2 diputats, pujaria de cop fins als 13 o fins i tot 15.