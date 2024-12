Avís urgent del Govern espanyol per unes salsitxes procedents de França

per Sergi Guillén

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) té un paper clau en la protecció de la salut pública. Com a organisme del Ministeri de Consum, vetlla per garantir que els aliments al mercat siguin segurs. La seva funció principal és prevenir riscos alimentaris i alertar els consumidors davant de possibles perills.

A través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), l'AESAN està en contacte constant amb altres països. La RASFF permet compartir informació ràpida sobre problemes relacionats amb productes alimentaris.

Gràcies a aquesta xarxa, les autoritats actuen de forma àgil davant d'amenaces potencials. AESAN emet comunicats urgents quan detecta un risc que pot afectar els consumidors. Aquestes alertes es difonen tant als canals de distribució com a la població general.

L'alerta de les salsitxes Illa Délice

En aquesta ocasió, AESAN ha activat un avís que afecta diverses comunitats autònomes. Aquest cas posa en relleu la importància de seguir aquests advertiments per evitar riscos de salut.

| AESAN

L'AESAN ha informat d'un greu incident relacionat amb salsitxes de boví amb olives procedents de França. El problema rau en la presència d'ossos d'olives en aquest producte, fet que suposa un perill per als consumidors.

La marca afectada és Illa Délice, amb una data de caducitat del 9 d'abril del 2025. El producte concret és “ID Saveur Délice Gout Boeuf Aux Olives”, empaquetat en envasos de 500 grams i refrigerat.

Segons les autoritats, aquesta situació ha estat detectada després de diverses reclamacions de clients. Els ossos d'oliva poden provocar lesions a la boca, dents o gola en ingerir-se. Per això, s'ha recomanat evitar el consum immediat d'aquest aliment si és al domicili.

On ha estat distribuït aquest producte?

La distribució inicial del producte afectat ha tingut lloc a diverses comunitats autònomes, com Catalunya, Castella-la Manxa i Madrid. Tot i això, no es descarta que el producte hagi estat redistribuït a altres regions.

| PixaBay

AESAN ha informat les autoritats competents mitjançant el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). Aquest mecanisme té com a objectiu retirar immediatament el producte dels canals de comercialització.

Pel que fa a les instruccions per als consumidors, AESAN insta a no consumir el producte sota cap circumstància. A més, els que hagin comprat aquestes salsitxes les han de tornar a l'establiment on les van adquirir.

Els perills d'aquesta alerta

La presència d'ossos d'olives a aliments pot derivar en riscos greus per a la salut. Hi ha perill d'asfíxia en nens i persones grans.

A més, també pot causar danys dentals o lesions internes si no es detecten a temps. És per això que és crucial que els consumidors segueixin les indicacions de l'alerta emesa per AESAN.

En situacions com aquesta, la rapidesa de reacció de les autoritats alimentàries és fonamental. La cooperació entre països permet minimitzar riscos i protegir la població. Mantenir-se informat i actuar segons les recomanacions pot marcar la diferència en la seguretat alimentària.