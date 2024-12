Brutal crítica de Sílvia Orriols al Papa per posar un mocador palestí al Nen Jesús

Ha començat el compte enrere. Hi ha llums als carrers, els aparadors de les botigues estan decorats amb objectes nadalencs, les ciutats competeixen a veure qui té l'arbre més gran... És el consumisme que hi ha al voltant del Nadal. Pares, fills, germans, amics... Tots s'intercanvien regals i gaudeixen de les festes al voltant d'una taula.

Els catòlics practicants gaudiran d'aquestes festes d'una manera molt especial. Segurament acudiran a les diferents misses per recordar el naixement del Nen Jesús. Altres gaudiran de les festes sense pensar en el seu significat, però sense oblidar aquesta realitat. I és que el que és innegable és que malgrat l'aconfessionalitat de l'estat, procedim d'una tradició cristiana.

La nit del 24 al 25 de desembre commemorem el naixement del Messies. És cert que els més petits reben regals d'un tronc màgic. D'altres s'adormiran pensant que s'aixecaran amb els regals d'un senyor amb barba. Però bàsicament celebrem el naixement del Nen Jesús.

| ACN

Pessebres i pessebres sense tradició

En els darrers anys no estem acostumant a veure pessebres sense ànima, sense tradició. Laics i, sobretot, inclusius. Els dirigents wokes es neguen a referir-se al Nadal i fan referència a 'festes d'hivern', 'festes de final d'any' o qualsevol altra ocurrència similar.

El Nen Jesús no pot aparèixer perquè seria explotació infantil. A més, encara no ha decidit si vol ser nen, nena o nen. Els camells que porten els reis i el bou que dóna calor al Nen Jesús tampoc no poden intervenir, seria explotació animal.

El resultat acaba sent esperpèntic, com els pessebres que hem vist els darrers anys a la Barcelona d'Ada Colau.

| ACN

El Vaticà i la seva relació amb Palestina

A les xarxes socials hem vist el Papa Francesc visualitzar la interpretació del naixement de Jesús d'una manera molt peculiar. El nen porta un mocador de Palestina, per no agafar fred. La publicació no ha passat desapercebuda per la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. L'alcaldessa de Ripoll ha destacat que és un error picar l'ullet a l'islam quan cada any moren milers de cristians.

| Parlament

Els comentaris no han trigat a arribar: Jesús, com a jueu que era, seria assassinat pels palestins igual que van assassinar dotzenes de nens jueus el 7-O. Aquestes coses passen quan tens un Papa peronista amb antecedents antisemites i extrema esquerra.