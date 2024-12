Ni 2024 ni 2023, la millor dada d'audiència de la Marató dels darrers anys

per Sergi Guillén

El lideratge de TV3 continua sent indiscutible, com demostren les dades d'audiència de dissabte 14 de desembre passat. La cadena catalana ocupa les tres primeres posicions gràcies als seus informatius i programes de producció pròpia. El Telenotícies Cap de Setmana Vespre va ser l'espai més vist amb 358.000 espectadors i una quota del 20,3%.

El minut d'or es va registrar a les 21.11, amb un pic del 24,1% i 405.000 espectadors. En segon lloc es va situar el Telenotícies Cap de Setmana Migdia, amb 264.000 espectadors i una quota de pantalla superior, del 20,9%.

En tercera posició va quedar el programa d'entreteniment Col·lapse, presentat per Ricard Ustrell, que va reunir 222.000 espectadors i va obtenir una quota del 14,1%. Tot i que el seu target comercial va ser del 7%, va dominar el públic més gran de 64 anys, amb un 24% de fidelitat.

Els números de La Marató aquest any

La combinació d'informatius i entreteniment va permetre TV3 tancar la jornada de dissabte amb un clar domini sobre la resta de cadenes. Aquesta tendència també es va mantenir diumenge amb La Marató, un dels esdeveniments més importants de la televisió catalana.

Aquest any, La Marató de TV3 va aconseguir una quota de pantalla del 15,7%, amb 193.000 espectadors i 1.479.000 acumulats. Els més grans de 64 anys van representar el gruix de l'audiència, amb un 20,8% i una fidelitat del 13,1%. Per franges horàries, La Marató va liderar de 10.00 a 11.00, de 13.00 a 13.30 i de 13.45 a 14.30.

A la tarda, l'emissió també va dominar el tram entre les 15.37 i les 21.00 hores, a més de l'horari nocturn de les 22.03 fins a la 01.45 en obert. Diumenge es va confirmar la tendència que els programes premium, com La Marató, tenen un protagonisme molt especial a la graella de TV3, ja sigui en entreteniment o esdeveniments solidaris.

Tot i així, 2024 no ha estat l'any amb millors dades per a La Marató, comparant amb anys anteriors. L'edició del 2021 va destacar amb una quota del 20,2% i una audiència acumulada d'1,9 milions d'espectadors.

El 2023, la quota va ser del 16,6%, mentre que el 2022 va caure fins al 13,5%. Aquestes dades reflecteixen la solidesa del format, encara que encara sense assolir les xifres rècord de fa tres anys.

Un any dedicat a les malalties respiratòries

En aquesta edició, La Marató de TV3 va estar dedicada a les malalties respiratòries, una problemàtica que afecta milers de persones a Catalunya. El programa, a més a més de recaptar fons, va oferir informació detallada sobre l'impacte d'aquestes malalties i la importància de la investigació mèdica.

Gràcies a l'esforç de presentadors, voluntaris i espectadors, La Marató continua sent un referent solidari. Tot i que les dades d'audiència no hagin batut rècords, l'esdeveniment continua sent un dels més seguits i valorats de la televisió catalana.