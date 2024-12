Comunicat oficial de l'AESAN: Partícules metàl·liques en barretes de cereals

per Sergi Guillén

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) és l'organisme responsable de garantir que els aliments que arriben als consumidors siguin segurs i de qualitat. A través de diferents xarxes d'alerta, treballa en coordinació amb altres països per actuar de forma ràpida davant de qualsevol risc alimentari que pugui sorgir.

Les últimes hores, l'AESAN ha emès un comunicat preocupant relacionat amb les barretes de cereals de la marca Made Good. Alertant sobre la possible presència de partícules metàl·liques en diversos lots distribuïts a Espanya.

L'alerta ha arribat a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), activada inicialment per les autoritats dels Països Baixos i posteriorment ampliada per Alemanya. Després de la notificació, s'ha engegat un procés de retirada dels productes afectats, a causa dels riscos que suposa per als consumidors la presència d'aquestes perilloses partícules trobades.

Els productes afectats

Entre els productes implicats a l'alerta, destaquen les barretes de granola en diferents varietats i presentacions. Un és el Granola Bars Xocolata Drizzled Birthday Cake, presentat en envasos de cartró de cinc unitats de 24 grams.

| AESAN

Aquest producte té diverses dates de caducitat, entre gener i agost del 2025, com l'11 de gener, el 13 de febrer o el 19 d'agost. Un altre producte assenyalat és el Granola Bars Xocolata Xip, disponible en paquets de sis unitats. En aquest cas, les dates de caducitat inclouen dies com el 30 de maig, l'11 de novembre o el 23 de desembre del 2025.

També hi ha les barretes Mixed Berry, amb un format similar de sis unitats i dates que es prolonguen fins al gener del 2026. Com el 22 de maig o el 19 de gener de l'any següent. A aquesta varietat s'hi afegeix la Xocolata Drizzled Granola Bars Vanilla Flavour.

Un altre producte que ve en paquets de cinc barretes i amb dates que abasten des del febrer fins a l'agost del 2025. Finalment, el Granola Bars Xocolata Banana completa la llista de productes afectats, amb una data específica de caducitat: 26 d'agost del 2025.

Segons la informació disponible, la distribució d'aquests productes a Espanya s'ha localitzat principalment a les comunitats autònomes de València i les Illes Balears. Tot i això, les autoritats no descarten que la seva venda hagi arribat a altres regions del país.

| AESAN

Per gestionar la situació, heu activat el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). Que té com a objectiu garantir que tots els productes afectats siguin retirats del mercat com més aviat millor. A més, s'ha instat les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma a supervisar i verificar el compliment d'aquesta mesura.

Les recomanacions dels experts

Davant d'aquest avís, l'AESAN ha recomanat a les persones que tinguin al domicili alguna d'aquestes barretes de cereals que no les consumeixin sota cap concepte. La presència de partícules metàl·liques suposa un risc físic per a la salut, per la qual cosa el seu consum s'ha d'evitar de manera immediata.

El comunicat també subratlla la importància de la col·laboració ciutadana per garantir que aquesta alerta es gestioni amb rapidesa i eficàcia.

La ràpida actuació de les autoritats en aquest tipus de situacions és fonamental per protegir els consumidors i mantenir la confiança en els diferents sistemes de control alimentari. Aquesta alerta, encara que preocupant, és una mostra del bon funcionament dels mecanismes de seguretat alimentària europeus i nacionals.