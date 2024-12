Arcadi, 9 anys i afectat per fibrosi quística: 'Mama, m'agradaria...'

La Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties respiratòries, busca sensibilitzar i recaptar fons per a la investigació. Les patologies respiratòries, moltes cròniques i poc conegudes, afecten milers de persones a Catalunya i al món.

Entre elles hi ha malalties tan complexes com la fibrosi quística, una malaltia que limita considerablement la qualitat de vida. Durant aquesta edició, les veus dels que conviuen amb aquestes malalties són al centre del missatge.

És el cas d'Arcadi Armangué, un nen de 9 anys que, malgrat la seva edat curta, ens ha donat una lliçó de fortalesa i empatia. L'Arcadi i la seva mare van compartir la seva història commovent l'audiència.

“Mama, m'agradaria que algú de classe m'ajudés”

L'Arcadi va ser diagnosticat amb fibrosi quística des de petit. Aquesta malaltia afecta principalment els pulmons i el sistema digestiu, obligant-lo a prendre medicaments diaris i seguir un estricte tractament. La seva mare, la Pilar, va explicar com Arcadi un dia li va confessar que desitjava sentir-se comprès i recolzat a classe.

| Science Photo Library

“Un dia vaig dir a la meva mare que m'agradaria que algú de classe m'ajudés”, va compartir l'Arcadi. La seva mare no va dubtar a anar a escola per explicar als companys del seu fill què era la fibrosi quística i perquè l'Arcadi necessita certes cures. Pilar va considerar que educar els seus amics seria clau perquè poguessin créixer amb ell sense prejudicis ni malentesos.

Pilar va relatar també el desafiament que va enfrontar en comunicar la situació al seu fill gran, que va tenir dificultats per entendre les implicacions de la malaltia. “No volia que l'Arcadi passés pel mateix”, va explicar. Per això va decidir parlar obertament sobre la fibrosi quística amb els companys d'Arcadi per normalitzar la situació i fomentar un ambient de suport.

Una malaltia que necessita investigació

La fibrosi quística és una malaltia genètica que afecta més de 2.500 persones a Espanya. Es caracteritza per l'acumulació de mucositat espessa als pulmons i altres òrgans, dificultant la respiració i l'absorció de nutrients. A hores d'ara, no té cura, i el tractament requereix un esforç diari per part dels pacients i les seves famílies.

Durant la seva intervenció a La Marató, Pilar va llançar un missatge esperançador però ferm: “Necessitem fons per investigar i trobar una cura per a la fibrosi quística. Em nego a pensar que mai no hi haurà cura”. També va agrair la feina dels professionals de l'Hospital Vall d'Hebron, que segueixen de prop el cas d'Arcadi i altres pacients.

Un futur amb esperança

Històries com la de l'Arcadi són un exemple de com l'empatia i la solidaritat poden canviar vides.La Marató no sols busca recaptar fons, sinó també conscienciar la societat sobre la importància d'investigar malalties minoritàries. Cada donació pot marcar la diferència per a nens com l'Arcadi, que somien amb un futur on respirar no sigui un desafiament.

La fibrosi quística, encara que silenciosa, mereix tota l'atenció i l'esforç de la comunitat mèdica i científica. L'Arcadi, amb la seva inspiradora actitud, ens recorda que l'esperança i el suport mutu són el primer pas cap a un canvi real.