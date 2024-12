Oficial Meteocat: Fenomen que arriba dimecres, ve amb canvi brusc de temps

per Sergi Guillén

El cap de setmana ha deixat un clima agradable a Catalunya. Les temperatures suaus i el sol predominant han convidat a gaudir de l'aire lliure. Des de la costa fins al Pirineu, els catalans han pogut aprofitar una treva meteorològica.

Aquest dilluns i dimarts continua la mateixa tònica, amb un ambient assolellat i temperatures superiors al que és habitual al desembre. Tot i això, Meteocat ja ha advertit que la situació canviarà de forma brusca a partir de dimecres.

Arribada del front atlàntic: més núvols i canvi de temps

Segons la previsió de Meteocat, dimecres serà un punt d'inflexió. Un front atlàntic afectarà Catalunya amb un augment notable de la nuvolositat. Aquest fenomen provocarà una transició cap a un ambient menys estable i més humit.

Durant dimarts, la jornada continuarà dominada pel sol, amb temperatures màximes agradables. Però el mapa mostrat per Meteocat deixa clar que el panorama canvia per dimecres. S'espera l'arribada de núvols a gran part del territori català, especialment al nord i al litoral.

El vent també hi jugarà un paper important en aquest canvi de temps. A mesura que el front atlàntic s'acosti, es preveu un increment a les ràfegues, sobretot a zones de muntanya i litoral. Aquest fenomen podria augmentar la sensació de fred a algunes comarques catalanes.

A més, no es descarta que les precipitacions arribin acompanyades de tempestes aïllades al Pirineu. Aquestes pluges, encara que lleugeres, podrien portar acumulacions d'aigua moderades en alguns punts del nord de Catalunya.

Dijous, temps inestable

Per dijous, la situació es mantindrà inestable. El pas del front portarà un augment de la nuvolositat i possibilitat de precipitacions. La predicció de Meteocat mostra pluges lleugeres que podrien afectar zones del Pirineu i del prelitoral.

El contrast respecte de l'inici de la setmana serà evident. Aquest canvi anirà acompanyat d'un descens lleuger de les temperatures, més notable a les zones altes.

La visió dels propers dies és clara: el temps assolellat donarà pas a jornades grises i humides. A Barcelona i Girona, el descens de temperatures es podria situar entre 2 i 4 graus respecte a l'inici de la setmana.

Altes pressions i l'arribada del front atlàntic

El bon temps dels darrers dies ha estat marcat per la presència d'altes pressions. Aquestes generen un ambient estable, gairebé sense formació de núvols i amb temperatures suaus. Tot i això, aquestes condicions solen veure's interrompudes per fronts atlàntics.

El front atlàntic que arriba dimecres portarà una interrupció del temps anticiclònic. Aquests tipus de fronts es formen a l'Atlàntic Nord i avancen cap a la península Ibèrica, empenyent masses d'aire més humides.

La transició serà progressiva però evident. A partir de dijous, els meteoròlegs continuaran monitoritzant l'evolució d'aquest front per analitzar com podria afectar el cap de setmana. Per ara, Meteocat recomana precaució davant del canvi brusc de temps.