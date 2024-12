Terrible història de les dones de la família de Ferran Torrent: Ho explica a TV3

Ferran Torrent, reconegut escriptor valencià i una de les veus literàries més rellevants del panorama actual, va visitar ahir el programa Col·lapse de TV3. L'entrevista, conduïda per Ricard Ustrell, va estar marcada pel to proper i humà que caracteritza l'espai televisiu.

Torrent, conegut per les seves grans novel·les que retraten la realitat social amb ironia i crítica, va obrir el cor en parlar d'un drama personal que afecta profundament la família. En la conversa amb Ustrell, Ferran Torrent no només va repassar la carrera professional, sinó que també va compartir un episodi especialment dolorós.

L'entrevista es va convertir en un dels moments més emotius de la temporada en relatar el calvari que viuen les dones de la família. Segons va explicar, diverses han estat devastades per una de les malalties més cruels: l'Alzheimer.

"L'Alzheimer ha arrasat les dones de la meva família"

Durant l'entrevista, Ferran Torrent va revelar que l'Alzheimer ha colpejat amb força el seu entorn més proper, afectant la seva àvia, mare i germana. L'escriptor va compartir com ha viscut aquest procés amb resignació i, de vegades, fins i tot acostumat a l'impacte de la malaltia.

| ACN

“Les dones de la meva família han estat arrasades per l'Alzheimer; crec que és de les pitjors malalties que hi ha”, va confessar amb una barreja de tristesa i serenitat.

Un dels moments més punyents va ser quan va explicar la situació actual de la seva germana. Ferran Torrent va relatar que, malgrat les pèrdues de memòria, la seva germana conserva petits trets de la personalitat.

“Sempre ha estat molt pallassa. Encara es posa a cantar i a ballar”, va dir entre somriures i nostàlgia. Aquest comportament, encara que encoratjador, també reflecteix la paradoxa de la malaltia: la pèrdua progressiva de records i la desconnexió del present.

L'escriptor va relatar un episodi particular relacionat amb les inundacions. La seva germana, a causa de la confusió generada per l'Alzheimer, va conservar una vaga impressió que alguna cosa greu havia passat, encara que no sabia explicar què. "Crec que li ha quedat aquesta sensació que ha passat alguna cosa, però no recorda què".

Un testimoniatge ple d'humanitat

Al llarg de la conversa, Ferran Torrent va deixar clar que, encara que la malaltia hagi marcat la seva família, ell assumeix un paper actiu a cura de la seva germana.

Va explicar com cada cop que entra a casa la reconeix, una situació que descriu amb tendresa. "Li dic a la cuidadora, és la meva germana. Ella està orgullosa de mi".

Aquest testimoni va commoure l'audiència del programa i va mostrar la cara més personal i vulnerable de l'escriptor. Ustrell, amb la seva habilitat per crear un ambient càlid de confiança, va aconseguir que Ferran Torrent compartís aquest dolorós episodi amb naturalitat i franquesa.

L'Alzheimer, una malaltia que afecta milions de famílies al món, es va presentar aquí des de l'experiència directa i sincera. D'un home que, malgrat el dolor, manté la humanitat i el sentit de l'humor. L'entrevista va servir com un recordatori de la importància de recolzar els que enfronten aquesta realitat i de visibilitzar l'impacte emocional que genera als familiars.