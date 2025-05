Gir de 180 graus als embassaments de Catalunya: Alegria màxima a la Llosa del Cavall

Després de mesos en què la sequera va posar en escac a tota Catalunya, el panorama hídric actual ofereix una imatge molt diferent. Avui, dimarts 13 de maig de 2025, el pantà de la Llosa del Cavall, situat a Navès, assoleix nivells comparables a la mitjana històrica dels últims deu anys, un símptoma inequívoc de recuperació que desperta la màxima alegria entre veïns i gestors hídrics.

Aquest embassament, amb una capacitat total de 80 hectòmetres cúbics (hm³), presenta actualment un volum embassat de 57,88 hm³, la qual cosa representa un 72,35 % d'ocupació, pràcticament alineat amb la mitjana de l'última dècada per a aquesta mateixa època de l'any. Aquesta recuperació és especialment destacable si tenim en compte que fa exactament un any, la Llosa del Cavall es trobava a penes al 19,92 % de la seva capacitat total.

Aquesta millora significativa ha estat possible gràcies a les recents pluges, que no només han beneficiat aquest embassament, sinó també molts altres al territori català. El volum total embassat a les conques internes ja assoleix el 76,69 %, superant còmodament la barrera del 75 %, xifra que fa tan sols una setmana era assenyalada per experts com Francesc Mauri com un objectiu a assolir.

| Gencat

Un altre embassament que continua destacant és el de Foix, que es manté ple al 100,38 % de la seva capacitat, consolidant-se com l'embassament amb millor nivell a la regió. De manera similar, La Baells continua mostrant xifres impressionants amb un 99,14 %, lleugerament superior al dia anterior i molt pròxim al ple total.

L'embassament de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, també ofereix motius de satisfacció amb un nivell d'ocupació del 91,06 %, representant una estabilitat excepcional en la seva recuperació. Aquests bons registres ajuden a consolidar un panorama hídric summament tranquil·litzador de cara a l'estiu.

Riudecanyes, l'única excepció

No obstant això, no tots els embassaments catalans poden presumir de xifres tan positives. Riudecanyes continua mostrant nivells preocupants amb un 60,58 %, la qual cosa manté la seva condició de prealerta hídrica, segons la recent declaració del Comitè Interdepartamental de Sequera. De la mateixa manera, Siurana continua sent una de les preocupacions principals en mostrar una lleugera millora, situant-se en un 25,90 %, però encara molt lluny de nivells òptims que permetin tranquil·litat total a agricultors i responsables locals.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va destacar recentment que aquesta millora generalitzada ha permès que pràcticament tot el territori català torni a la situació de normalitat, deixant enrere mesos difícils i de gran incertesa. Així i tot, Paneque insisteix en la importància de mantenir l'actual nivell d'inversions per millorar infraestructures crítiques, especialment l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, la licitació de la qual començarà pròximament i representarà un pas clau cap a l'autonomia hídrica, reduint així la dependència directa de les precipitacions.

En resum, la màxima alegria a la Llosa del Cavall reflecteix un canvi radical en la situació hídrica catalana. No obstant això, el desafiament de mantenir aquestes xifres i continuar treballant en solucions sostenibles roman més vigent que mai.