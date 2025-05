Francesc Mauri, optimista amb l'estat dels embassaments: 'Aviat arribarem al...'

La situació hídrica a Catalunya continua evolucionant positivament després de mesos de preocupació per una sequera que va portar molts embassaments catalans a mínims històrics. Avui, dimarts 6 de maig de 2025, les paraules del reconegut meteoròleg Francesc Mauri aporten un optimisme ben fonamentat. Segons Mauri, Catalunya podria superar aviat el llindar psicològic del 75% de capacitat als embassaments de les conques internes, una excel·lent notícia tenint en compte el recent context d'escassetat. Així ho ha expressat al seu perfil de X.

Actualment, les reserves hídriques de les conques internes assoleixen el 73,09%, una lleu però important millora respecte al 72,73% del dia anterior. Aquest increment diari, encara que petit en termes percentuals, reflecteix una tendència consolidada a l'alça que convida a pensar que aviat podria superar-se el mencionat llindar del 75%.

Un dels embassaments que més destaca és el de La Baells, a Cercs, que roman gairebé en capacitat màxima, amb un impressionant 98,41%. Encara que lleugerament per sota del 98,44% del dia anterior, continua mostrant xifres properes a màxims històrics, reflectint l'excel·lent recuperació del recurs hídric en aquesta zona.

| Gencat

L'embassament de Foix, a Castellet i la Gornal, mostra un comportament similar i assoleix ara una ocupació del 96,19%, augmentant lleugerament respecte al 95,88% anterior. Aquesta progressió confirma l'excel·lent moment pel qual travessa l'embassament. També és destacable l'embassament de Sau, que continua incrementant les seves reserves i se situa en un 75,88%, lleugerament superior al 75,96% del dia anterior, cosa que manté les expectatives positives sobre la seva capacitat per continuar recuperant-se després dels preocupants nivells de fa un any.

No obstant això, no tots els embassaments presenten millores significatives. Per exemple, l'embassament de Siurana, encara que es manté estable, continua en un preocupant 25,72%, mostrant pocs signes de recuperació. Una situació similar ocorre amb Riudecanyes, que amb prou feines experimenta canvis i se situa en un 59,74%, confirmant que no tots els embassaments estan tenint la mateixa sort.

Més brillantor a la Conca Hidrogràfica de l'Ebre

Més enllà de les conques internes, la situació a la Conca Hidrogràfica de l'Ebre també ofereix dades encoratjadores. Francesc Mauri destacava, en concret, l'excel·lent estat d'aquestes reserves en territori català, actualment al 85,69%. Entre elles sobresurt especialment l'embassament de Talarn, completament ple al 100%, una cosa realment excepcional. També destaca l'embassament de Rialb, amb un 97,53%, confirmant una situació molt positiva i molt superior a la mitjana de l'any passat.

Aquest panorama positiu de l'estat general dels embassaments ha suposat un alleujament per a agricultors, gestors hídrics i per a la ciutadania en general, especialment després de mesos molt durs amb severes restriccions i preocupants alertes per sequera. Així i tot, experts com Mauri adverteixen que no s'ha d'abaixar la guàrdia, recordant la importància de continuar aplicant bones pràctiques d'estalvi d'aigua, per mantenir aquests bons nivells i no tornar a situacions crítiques com les experimentades fa poc temps.