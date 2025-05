Oficial Meteocat: S'acosta un gir de 180º després de molts dies de pluja

per Iker Silvosa

Catalunya porta dies submergida en un clima d'inestabilitat constant, amb pluges freqüents i cels generalment coberts. No obstant això, la tendència actual no es mantindrà per molt de temps més. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que en breu arribarà un notable canvi meteorològic, que portarà alleujament a la majoria del territori després de diverses jornades de precipitacions.

Dimecres: Últims cops d'inestabilitat

Aquest dimecres, l'atmosfera seguirà moguda, especialment a partir de mig matí. Les pluges afectaran principalment les comarques del Pirineu, Prepirineu i nord de la Depressió Central, encara que de forma més puntual podrien aparèixer ruixats dispersos en altres àrees de l'interior català. Aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de tempestes aïllades i, localment, fins i tot de calamarsa petita.

La intensitat prevista d'aquestes pluges oscil·larà entre feble i moderada, amb acumulacions generalment baixes, excepte casos puntuals on podrien ser una mica més notables. A les zones d'alta muntanya, la cota de neu se situarà al voltant dels 2.400 metres, per la qual cosa l'impacte serà mínim a les àrees poblades.

| Getty Images, LightSecond

Durant el dia, també serà notori un progressiu augment de la nuvolositat des del litoral cap a l'interior, cobrint gran part del territori. Zones com la Catalunya Central i Ponent acabaran la jornada amb cels força coberts. No obstant això, al litoral i prelitoral, els cels tendiran a aclarir-se paulatinament cap al vespre.

Dijous: Canvi de tendència amb notable millora

La jornada de dijous marcarà l'inici del canvi meteorològic esperat. Encara que persistiran alguns ruixats locals en zones muntanyoses des de migdia, la seva intensitat serà notablement menor respecte als dies anteriors. Únicament a la vessant nord del Pirineu persistiran pluges febles o moderades durant la major part del dia.

La resta del territori català gaudirà d'una evident millora. La nuvolositat serà cada vegada menys densa, especialment a la meitat sud on predominaran núvols alts i mitjans que disminuiran progressivament durant la jornada. Mentrestant, a la meitat nord, apareixeran nuvolositats puntuals, principalment a la tarda, però sense grans conseqüències meteorològiques.

La pujada de temperatures protagonitza el final de setmana

Un dels aspectes més destacats d'aquesta transició meteorològica serà l'augment decidit de les temperatures a partir de dijous. Tant les mínimes com les màximes experimentaran un ascens notable, que s'intensificarà encara més durant la segona meitat de la setmana.

Aquest increment tèrmic anticipa un tancament de setmana més càlid i estable, posant fi a una etapa prolongada de temps inestable, pluges freqüents i temperatures relativament fresques per a aquesta època de l'any.