De nord a sud: 10 comarques en risc per pluja intensa a partir d'ara

La meteorologia torna a ser protagonista a Catalunya i aquesta vegada amb canvis d'última hora que podrien sorprendre els habitants de diverses comarques. El que va començar com un avís moderat durant el matí, ha evolucionat ràpidament i ara afecta un total de deu comarques catalanes, algunes amb un nivell més alt d'alerta. La situació obliga a mantenir-se atents davant possibles canvis sobtats del temps.

L'actualització del Meteocat: Alerta màxima a la Garrotxa

A primeres hores del dia, Meteocat anunciava una situació relativament controlada amb set comarques en alerta groga. No obstant això, en qüestió d'hores la situació ha canviat substancialment, obligant el Servei Meteorològic de Catalunya a actualitzar els seus avisos, augmentant tant el nombre de comarques afectades com el nivell de risc.

Actualment, les comarques que han quedat sota alerta groga a causa de precipitacions intenses són Alt Empordà, Ripollès, Osona, Pla de l'Estany, Gironès i la zona nord de la Selva, al nord-est català, mentre que a l'extrem sud les comarques en risc són Montsià, Baix Ebre i Terra Alta. La comarca de la Garrotxa, no obstant això, destaca per haver assolit un nivell superior d'alerta, amb un risc taronja, situant-se com el punt més crític i vulnerable durant aquesta jornada.

| Meteocat

Què significa l'avís groc i taronja?

És important entendre la diferència entre les dues categories emeses per Meteocat. L'alerta groga indica que s'esperen pluges d'intensitat moderada, amb acumulacions superiors als 20 mm en només mitja hora. Per la seva banda, l'alerta taronja a la Garrotxa suposa una previsió més crítica, amb possibilitat de precipitacions localment intenses, acompanyades per fenòmens meteorològics com tempestes, calamarsa petita o pedra.

La distribució geogràfica actualitzada reflecteix una clara concentració del risc en dos extrems de Catalunya, assenyalant al nord-est com a zona especialment exposada durant la tarda i primeres hores de la nit, i a l'extrem sud, amb atenció especial al Massís del Port.

Cronologia de les pluges i evolució esperada

Fins a mig matí, únicament s'havien reportat lleugers ruixats aïllats en zones puntuals del Pirineu i Prepirineu Occidental. No obstant això, des de migdia, la situació evolucionarà cap a pluges més generalitzades, especialment intenses en zones muntanyoses i àrees properes, estenent-se cap a punts de la Depressió Central.

Es preveu que aquestes pluges siguin generalment d'intensitat feble o moderada, encara que localment fortes en els extrems assenyalats. Les quantitats acumulades podrien ser moderades en general, però en àrees concretes com l'extrem nord-est i sud, les precipitacions seran més significatives. La cota de neu també s'ha situat alta, rondant entre els 2.200 i 2.400 metres.

Les autoritats recomanen extremar les precaucions en els desplaçaments, especialment en carreteres de muntanya o zones rurals propenses a inundacions sobtades. És aconsellable mantenir-se informat regularment de les actualitzacions meteorològiques emeses per Meteocat i seguir indicacions específiques de Protecció Civil.