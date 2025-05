Sorpresa amb els embassaments a Catalunya, bones notícies: Riudecanyes és l'excepció

per Iker Silvosa

Després de mesos d'incertesa hídrica marcada per la sequera, la recuperació dels embassaments catalans ha sorprès positivament, assolint nivells d'ocupació que han permès declarar pràcticament tota Catalunya en situació de normalitat. No obstant això, l'embassament de Riudecanyes roman com l'excepció que confirma aquesta bona tendència generalitzada.

El Comitè Interdepartamental de Sequera ha anunciat aquest dilluns canvis significatius en la gestió hídrica del territori, a causa que les reserves actuals superen ja el 76,06 % a les conques internes. Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la situació ha millorat fins al punt que àrees crítiques com l'aqüífer Fluvià-Muga, l'embassament Darnius Boadella, i altres regions com Empordà i Serralada Transversal, han passat d'alerta a normalitat. Així mateix, zones com el Consorci d’Aigües Tarragona i els embassaments del Llobregat i Ter també han sortit de la situació de prealerta.

Aquesta recuperació és palpable en xifres concretes. L'embassament de Foix continua ple a la seva màxima capacitat (100,19%), i altres com La Baells a Cercs (98,93%) i Sant Ponç (90,87%) presenten xifres properes a màxims històrics, aportant tranquil·litat al subministrament domèstic, agrícola i industrial.

| ACN

Tanmateix, l'excepció notable continua sent Riudecanyes, que presenta una ocupació del 60,46%, xifra que, encara que mostra una lleugera millora enfront de setmanes anteriors, manté encara l'embassament en situació de prealerta. Aquesta condició especial implica que es continuarà monitorant molt de prop, ja que la seva importància estratègica per a l'agricultura i el subministrament local requereix cautela.

Normalitat, però seguiran pendents

En aquest context, Paneque ha assegurat que continuaran reunint-se regularment comissions específiques per avaluar possibles millores a Riudecanyes, reiterant la necessitat de mantenir constants les inversions destinades a infraestructures hídriques per millorar la resiliència davant futurs episodis de sequera.

Una acció clau anunciada per la consellera ha estat avançar en el conveni entre Aigües Ter-Llobregat i Aquamed per a l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, infraestructura crucial que permetrà reduir significativament la dependència directa de les pluges. S'espera signar aquest conveni abans de les vacances d'estiu, començant així la licitació del projecte que es considera essencial per assegurar l'estabilitat del subministrament hídric a llarg termini.

Des de 2022 fins a 2025, s'han aportat més de 300 hectòmetres cúbics de nous recursos hídrics, segons va destacar Paneque, ajudant així a pal·liar els dèficits provocats per la sequera prolongada. Aquest volum addicional ha estat determinant per evitar escenaris crítics de desabastiment, especialment durant els més de 400 dies en què els embassaments van estar en nivells alarmantment baixos.

Encara que l'escenari general millora, les dessalinitzadores catalanes continuaran operant al 90% de la seva capacitat, reafirmant així una estratègia basada en la diversificació i autonomia en el subministrament hídric, minimitzant la vulnerabilitat a la variabilitat climàtica i especialment a la manca de precipitacions.