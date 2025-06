Avís urgent dels Agents Rurals: Gran part de Catalunya en risc d'incendi

La jornada d'avui es presenta sota l'ombra de la preocupació i la cautela, després que el territori hagi viscut moments de màxima tensió a causa de diversos incendis forestals produïts ahir. La situació d'alerta s'ha mantingut durant hores, amb equips d'emergència desplegats sobre el terreny i la mirada posada en la previsió meteorològica, que promet alguns canvis, però no elimina el perill.

Incendis recents que posen en alerta tot el territori

El dia anterior va ser especialment complicat per als serveis d'emergències, amb diversos focus actius que van mantenir en suspens la ciutadania. L'incendi de Granyena de Segarra ha estat una autèntica barbaritat: durant prop de 18 hores, gairebé 100 dotacions dels Bombers van treballar sense descans per controlar les flames, que van arribar a afectar aproximadament 500 hectàrees de terreny forestal. La magnitud del desplegament i la complexitat de les tasques d'extinció són un clar reflex del risc al qual s'enfronta actualment Catalunya.

La gravetat d'aquest incendi no només va mobilitzar els cossos d'emergències i els equips tècnics, sinó que va servir com a advertiment sobre la vulnerabilitat dels boscos i de l'entorn natural davant condicions climatològiques tan elevades. Per més inri, va passar just el primer dia de l'estiu. Després d'una llarga nit d'incertesa, l'incendi s'ha donat finalment per controlat a les 07:30 del matí d'avui, gràcies a la tasca coordinada dels diferents cossos de seguretat i emergències.

| Bomberos

El Pla Alfa i els mapes de risc: així es mesura el perill d'incendi a Catalunya

Amb una altra jornada amb possibles temperatures elevades, els Agents Rurals han emès un avís urgent a la població sobre la situació de risc extrem a bona part del territori català. Segons les últimes dades, l'activació del Pla Alfa —el protocol operatiu de vigilància i prevenció d'incendis forestals— situa nombroses comarques en nivell 2, el tercer en una escala que arriba fins al cinquè grau. Les zones més afectades se situen principalment a l'oest i sud de Catalunya, on les condicions de sequedat i altes temperatures incrementen el perill.

El Pla Alfa avalua diàriament el risc d'incendi en funció de variables meteorològiques i ambientals, establint cinc nivells operatius que determinen el tipus de mesures preventives i el desplegament de recursos sobre el terreny. Avui, tot i que es preveu un lleu descens de les temperatures en comparació amb la jornada anterior i s'anuncien pluges en diferents punts del territori, els experts adverteixen que la situació continua sent delicada. De fet, només a les comarques del Segrià i l'Alt Urgell es mantenen actives les alertes per altes temperatures, però la combinació de calor residual, vegetació seca i vent manté el risc latent.

El mapa de predicció de perill d'incendi forestal, publicat aquest matí per la Generalitat, mostra extenses àrees amb risc alt i molt alt, especialment en comarques interiors i prelitorals. Les zones amb risc moderat o baix se centren principalment al nord, on les precipitacions previstes podrien alleujar puntualment la situació.