Adeu a la tendència positiva: La calor comença a assotar els embassaments

L'estiu ha fet la seva entrada de manera contundent a Catalunya i els efectes sobre el sistema hídric ja són evidents. Després d'una primavera marcada per la recuperació de reserves, l'arribada de les altes temperatures ha canviat el signe de la tendència. Avui, 21 de juny, els embassaments de la conca interna catalana se situen en un 80,49% de capacitat, segons les dades oficials publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta xifra suposa un descens de gairebé un punt percentual respecte a la setmana passada, quan s'arribava al 81,5%. Tanmateix, lluny d'encendre les alarmes, aquest retrocés s'ha d'interpretar com un comportament absolutament normal per a aquesta època de l'any.

El balanç setmanal mostra amb claredat la transició de cicle. En els darrers set dies, les reserves han descendit un 0,97%, confirmant que la calor i la major demanda d'aigua ja han començat a deixar la seva empremta sobre els embassaments. Si afinem l'anàlisi, la caiguda diària és del 0,16%, un valor que encaixa plenament en la dinàmica pròpia de l'estiu mediterrani

Lluny de ser una mala notícia, aquest descens és la conseqüència lògica de dos factors principals: d'una banda, l'evaporació, que s'incrementa de manera notable tan bon punt les temperatures superen els 30 graus, i de l'altra, la intensificació dels regs agrícoles, fonamentals per sostenir l'activitat dels conreus en plena campanya

| ACN

La Baells segueix marcant tendència

La situació embassament per embassament reflecteix aquest ajust estacional, però continua transmetent confiança en la gestió i en la capacitat de resistència del sistema català. Destaquen especialment la Baells, que es manté en xifres altíssimes amb un 95,31% d'ompliment, i Susqueda, que ronda el 89,6%, situant-se com un dels grans baluards de la xarxa hídrica. Sant Ponç també segueix per sobre del 89%, mentre que embassaments emblemàtics com Sau, amb un 63,86%, continuen lluny dels nivells crítics del passat recent

La Llosa del Cavall es manté estable al voltant del 80%, i Foix conserva un saludable 86,07%. Les úniques excepcions continuen sent Siurana, que es queda en el 25,71%, i Riudecanyes, que baixa fins al 58,87%, dos embassaments especialment sensibles a la manca d'aportacions i a la pressió agrícola

L'anàlisi a mitjà i llarg termini, però, continua aportant dades per a l'optimisme. Si es compara la situació amb la de fa un mes, les reserves catalanes encara són un punt percentual superiors. En 90 dies, el sistema ha guanyat gairebé un 30% de capacitat respecte als valors mínims registrats durant la sequera. I el salt a sis mesos és encara més espectacular: la diferència supera el 46%. Tot plegat demostra la robustesa i la capacitat de recuperació dels embassaments catalans després d'un període de pluges generoses i una gestió eficient del recurs

Amb la calor ja instal·lada i sense previsió de pluges a curt termini, és lògic esperar que la tendència descendent es mantingui durant les properes setmanes. Tanmateix, el punt de partida és ara molt més favorable que en els estius anteriors. El coixí d'aigua acumulat a la primavera permet afrontar el període de major consum sense por a restriccions generalitzades. El missatge per a la ciutadania i el sector agrícola ha de ser de tranquil·litat, tot i que sempre acompanyat d'una crida a la prudència i al consum responsable

Catalunya, per tant, acomiada la tendència positiva dels darrers mesos i dona la benvinguda a la lògica de l'estiu: la de l'ajust, l'evaporació i el consum intensiu. La calor comença a colpejar els embassaments, però ho fa sobre un sistema sòlid, que ha après dels errors i que afronta el futur immediat amb una confiança raonable en la seva resiliència