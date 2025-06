Oficial Meteocat: Les temperatures altes continuen, però s'amplien les zones de pluja

per Joan Grimal

Catalunya viurà en els pròxims dies un notable canvi en el temps. Segons la predicció a mitjà termini publicada per Meteocat, aquest diumenge s'espera un repunt de la inestabilitat, que portarà pluges, tempestes i fins i tot boires en diversos punts del territori.

Diumenge: tempestes al nord i ambient carregat al sud

El diumenge serà el dia més complicat en termes meteorològics. La meitat nord de Catalunya, especialment el Pirineu, el Prepirineu i algunes comarques interiors com la Garrotxa, el Ripollès o el Berguedà, es veuran afectades per pluges localment intenses i tempestes que poden anar acompanyades d'aparell elèctric.

En canvi, a les comarques del sud, com el Baix Camp, el Priorat o el Baix Ebre, predominaran els cels variables, amb boires matinals i un ambient xafogós a causa de la combinació d'humitat i temperatures elevades. Al litoral i al prelitoral, la nuvolositat serà més abundant al matí, però tendirà a trencar-se cap al migdia.

| XCatalunya

Dilluns: millora generalitzada però no total

El dilluns serà una jornada de transició cap a l'estabilitat, malgrat que encara es mantindran ruixats aïllats en zones de muntanya, sobretot al Pirineu occidental i part del Prepirineu central. A la resta de Catalunya, el temps serà majoritàriament assolellat o amb nuvolositat de tipus alt, sense precipitacions previstes.

Les temperatures continuaran sent altes, amb màximes que superaran els 32 °C en comarques de l'interior com el Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. Al litoral, l'ambient serà més temperat, però, tot i així, calorós, amb valors propers als 30 °C i presència de calitja i humitat elevada, sobretot a la tarda.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Dimarts: sol, calor i ruixats residuals als Pirineus

El dia de Sant Joan s'espera un predomini absolut del sol a gran part del territori. Les úniques excepcions seran alguns intervals de núvols al Pirineu oriental, on no es descarta algun ruixat puntual a la tarda. Tanmateix, seran fenòmens molt localitzats i de curta durada.

Pel que fa a les temperatures, els models apunten a un nou ascens tèrmic, amb màximes que podrien arribar als 35 °C en punts de l'interior sud i Ponent. El risc de cops de calor i fatiga tèrmica serà alt, especialment en sectors vulnerables de la població com persones grans o amb malalties cròniques.

Per aquest motiu, Protecció Civil podria activar avisos per calor intensa en diverses comarques a partir de dimarts, per la qual cosa es recomana extremar la precaució: evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, mantenir-se ben hidratat i prestar atenció als col·lectius més sensibles.

Setmana de contrastos a Catalunya

Catalunya viurà una setmana de contrastos meteorològics. Començarà amb inestabilitat i pluges al nord durant el diumenge, per després avançar cap a un temps més estable i calorós. Els ruixats s'aniran confinant a les zones de muntanya, mentre que la calor estiuenca s'anirà imposant amb més força a partir de dilluns a la tarda.

La situació requereix precaució, especialment el diumenge per les tempestes localitzades i des de dimarts per la calor extrema. La previsió s'anirà actualitzant en funció de l'evolució de les condicions atmosfèriques, per la qual cosa es recomana seguir els canals oficials de Meteocat i Protecció Civil.