Avís urgent de Jorge Rey pel que arribarà d'aquí a uns dies

per Iker Silvosa

L'atmosfera estiuenca sembla entestada a no deixar indiferent ningú en aquest inici de juliol. Mentre la majoria espera gaudir de jornades plàcides i càlides, hi ha senyals subtils al cel i a la terra que només uns pocs saben llegir i que ara generen una inquietud difícil d'ignorar. Els dies se succeeixen sota una calma aparent, encara que no falten matisos que conviden a observar més enllà de l'evident. Estem davant d'una simple pausa estival o a les portes d'un canvi que podria alterar el curs d'aquestes vacances?

Un estiu sota vigilància: el mètode de Jorge Rey i la inestabilitat inesperada

Amb l'arribada de juliol, el jove meteoròleg Jorge Rey torna a situar-se al centre de totes les mirades. Famòs per combinar l'estudi dels models numèrics amb mètodes tradicionals com les Cabañuelas, Rey ha llançat un avís urgent: “En els pròxims dies podria produir-se un gir de 180 graus en l'estabilitat atmosfèrica”, assenyala, subratllant que no estem davant d'un episodi habitual.

La clau, segons Rey, rau en la interacció entre l'augment inusual de temperatures i la humitat retinguda al sòl després de les precipitacions recents. “Aquesta combinació és un brou de cultiu per a la formació de fenòmens convectius intensos”, explica l'expert. Traduït per al públic general, estem parlant de la possibilitat que sorgeixin tempestes de desenvolupament ràpid, acompanyades de pluges localment fortes, calamarsa i ràfegues de vent.

| YouTube

Les comarques catalanes com el Bages, el Vallès Occidental i la Garrotxa es troben a la llista de les zones on la inestabilitat podria manifestar-se amb més contundència. No obstant això, el pronòstic és extensible al conjunt del nord-est peninsular i l'interior de la Comunitat Valenciana. El Pirineu català tampoc queda al marge, amb risc d'acumulacions notables d'aigua en períodes curts.

Mapes que parlen: temperatures extremes i risc de tempestes

Els últims mapes elaborats per l'AEMET i el Servei Meteorològic de Catalunya corroboren aquest escenari de contrastos. Mentre al sud i ponent de Catalunya les temperatures màximes podrien superar els 36 graus en punts com Lleida, l'aire fred en capes altes afavoreix l'aparició de cèl·lules tempestuoses a partir del migdia, especialment a les serres del prelitoral i a l'entorn del Montseny.

És important destacar la presència de vents de component nord al litoral català i l'Empordà, que poden reforçar la formació de nuvolositat d'evolució durant les tardes. A més, no es descarta l'arribada d'alguna calitja procedent del nord d'Àfrica, sobretot a les comarques de l'interior, cosa que podria accentuar la sensació de xafogor i reduir la qualitat de l'aire.

☀️🌪️ España vive un VERANO INSÓLITO: Tormentas FUERA DE TEMPORADA y Calor INTENSO

Al mateix temps, la baixada de temperatures prevista per a l'interior del nord peninsular i el nord-est podria ser notable, sobretot després del pas dels sistemes frontals. Per contrast, l'extrem oest de la Península viurà un ascens tèrmic amb valors que fregaran els 38 graus en alguns valls, generant un mosaic de situacions meteorològiques que exigeix atenció personalitzada a cada regió.

Pluges, boires i calitja: així es perfila el nou escenari

L'anàlisi dels diferents models suggereix que, a partir de la segona meitat de la setmana, s'intensificaran les probabilitats de ruixats i tempestes fortes a àmplies zones de la Catalunya central, el Pirineu i les comarques de Girona. Alguns episodis podran venir acompanyats de calamarsa i ràfegues de vent superiors als 70 km/h, especialment en àrees elevades.

En les primeres hores del dia, la presència de boires i bancs de boira serà freqüent al litoral i a les zones muntanyoses del nord, dificultant la visibilitat i obligant a extremar la precaució a la carretera. D'altra banda, la calitja podria fer acte de presència a la meitat sud de Catalunya i Balears, deixant cels opacs i una atmosfera pesada, amb possibles afectacions per a persones amb problemes respiratoris.