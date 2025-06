Avís urgent de Protecció Civil: Les ciutats confinades per incendi a la Segarra

Un núvol dens de fum, visible a quilòmetres de distància, ha sembrat la preocupació entre milers de ciutadans aquesta tarda, amb escenes que reflecteixen la gravetat d’un episodi que manté en suspens tota una comarca. Les sirenes dels vehicles d’emergència, els missatges d’alerta enviats als telèfons mòbils i les restriccions immediates en diverses carreteres han obligat a modificar la rutina diària de nombrosos habitants en un entorn que, fins fa unes hores, semblava aliè a aquest tipus d’emergències.

Emergència total: L’avanç imparable d’un incendi agrícola

L’origen de l’incendi es remunta a primera hora de la tarda, quan, segons les primeres investigacions, un vehicle s’hauria incendiat als voltants d’uns camps agrícoles. La ràpida propagació de les flames, afavorida per la sequera i la presència de conreus sense segar, ha obligat a activar de seguida els equips d’emergència. El primer avís als bombers s’ha registrat a les 13.27 hores, i des de llavors el desplegament ha anat augmentant en paral·lel a la magnitud del foc.

La comarca de la Segarra és, des d’aquell moment, l’epicentre d’una de les emergències més rellevants de l’any a Catalunya. L’incendi, que afecta principalment terrenys agrícoles, ja ha assolit les 410 hectàrees segons els últims càlculs de Bombers i Agents Rurals. La ràpida evolució i el vent han fet que el foc avanci de manera imparable per camps encara no segats, generant situacions de risc extrem tant per al medi rural com per a la població.

| Bomberos

Municipis confinats i carreteres tallades: mesures excepcionals

Davant l’avanç de les flames i la intensa presència de fum, Protecció Civil ha decretat el confinament immediat de diverses localitats. Cervera, Granyanella, la Curullada i Fonolleres han rebut l’ordre de tancar portes i finestres i no sortir al carrer fins a nou avís, mentre els serveis d’emergència treballen contrarellotge per frenar l’avanç de l’incendi. L’avís, enviat a través del sistema Es-Alert directament als telèfons mòbils de la zona, ha estat contundent: màxima prudència i evitar qualsevol desplaçament.

El tall total de l’autovia A-2 entre Cervera i Tàrrega ha estat una altra de les conseqüències directes de l’incendi. El Servei Català de Trànsit ha desviat la circulació cap a l’AP-2 i altres vies alternatives, però també han quedat afectades carreteres secundàries com la L-303, L-311B, LV-2141 i N-IIa, cosa que ha provocat una notable alteració en la mobilitat comarcal. La coordinació entre Mossos, Trànsit i els serveis de Protecció Civil ha estat essencial per garantir la seguretat viària i facilitar l’accés dels equips d’extinció.

Més de 80 dotacions sobre el terreny

L’operatiu desplegat per fer front a aquest incendi de Granyena de Segarra és d’una magnitud poc habitual. Els Bombers de la Generalitat ja han mobilitzat 74 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, entre els quals hi ha helicòpters bombarders, de coordinació i avions de vigilància i atac. El dispositiu també compta amb la participació dels GRAF, EPAF, GROS i el Centre de Comandament, així com dels mateixos agricultors, que amb tractors intenten obrir tallafocs improvisats per limitar l’avanç de les flames.

A tot aquest desplegament cal sumar-hi el reforç de 9 dotacions de Mossos d’Esquadra, la feina incansable dels Agents Rurals, la presència del SEM i la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal i equips de prevenció rural. Les imatges captades des de l’aire mostren la dimensió real de l’incendi i l’esforç col·lectiu per contenir-lo.