Arriba la calor, tranquil·litat absoluta amb els embassaments: Riudecanyes, l'excepció

Amb l'arribada imminent de la calor, l'atenció torna a centrar-se en l'estat dels embassaments a Catalunya. L'època més seca de l'any s'acosta, i tradicionalment aquests mesos suposen un repte significatiu per a la gestió hídrica, especialment en anys amb dèficit de precipitacions. Aquest any, però, la situació actual dels embassaments proporciona una tranquil·litat absoluta a la població i autoritats, gràcies a les excel·lents xifres registrades recentment.

Actualment, segons les dades més recents facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents al 25 de maig de 2025, els embassaments catalans estan al 80,27% de la seva capacitat total. Aquestes dades són especialment tranquil·litzadores en comparar-se amb les de l'any passat, quan en aquestes mateixes dates les reserves amb prou feines superaven el 28%, generant una situació crítica que va obligar a prendre mesures estrictes d'estalvi i restriccions en l'ús de l'aigua.

La previsió dels meteoròlegs per als pròxims dies apunta que la calor podria assentar-se definitivament a la regió. Normalment, aquestes condicions augmenten considerablement la demanda d'aigua per a consum humà i agrícola, així com per al manteniment dels ecosistemes naturals. Gràcies a l'alt nivell de reserves actuals, s'espera que les autoritats puguin gestionar la demanda sense haver de recórrer a les mesures excepcionals que sí que van ser necessàries el 2024.

Dades gairebé calcades

Quant a les dades específiques, els embassaments mantenen pràcticament la mateixa capacitat que en la jornada d'ahir, cosa que evidencia una estabilitat positiva i contínua. Embassaments clau com Susqueda i La Baells romanen en nivells molt elevats, al voltant del 88% i el 97%, respectivament. Aquests dos grans reservoris són fonamentals per garantir el subministrament a àmplies àrees urbanes i rurals, aportant una dosi extra de tranquil·litat.

No obstant això, hi ha una excepció clara en aquesta tendència general positiva: l'embassament de Riudecanyes, que roman estancat en el 61,17% des de fa diversos dies. Aquest embassament, encara que petit, és crucial per al subministrament agrícola a la comarca del Baix Camp, i aquest estancament genera certa preocupació local. Les autoritats continuen monitoritzant estretament la seva situació per garantir que no es converteixi en un problema durant els mesos més calorosos de l'estiu.

Malgrat el cas puntual de Riudecanyes, la valoració general continua sent altament positiva. El contrast respecte a l'any passat és molt significatiu i permet una gestió hídrica molt més relaxada i flexible en previsió dels pròxims mesos. Catalunya encararà així el període més càlid de l'any amb optimisme i sense la pressió extrema viscuda en l'última campanya estival.