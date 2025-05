Gir inesperat, alegria: La dada que confirma la millora dels embassaments catalans

Catalunya porta mesos observant amb expectació i certa inquietud l'evolució del nivell dels seus embassaments, elements essencials per garantir el subministrament d'aigua a milions de persones, mantenir l'activitat agrícola i preservar l'equilibri ecològic. Després de llargs mesos d'incertesa a causa de sequeres recurrents, les últimes xifres reflecteixen una tendència clarament optimista, aportant tranquil·litat a la població i permetent un respir a les autoritats responsables de gestionar aquests recursos hídrics.

Les dades més recents, publicades aquest dissabte 24 de maig de 2025 per l'Agència Catalana de l'Aigua, mostren un augment significatiu en el nivell mitjà dels embassaments, assolint un notable 80,12%. Aquest percentatge representa un increment respecte al ja prometedor 79,48% registrat el dia anterior, confirmant una tendència clarament positiva que es consolida dia rere dia. És la primera vegada en molt de temps que se supera el llindar dels 80.

Destaca especialment l'embassament de Susqueda, ubicat a Osor, amb una capacitat actual del 87,85%, mostrant una important millora respecte a les dades prèvies. També ressalta la situació de l'embassament de La Baells, a prop de Cercs, amb un 97,74%, pràcticament al màxim de la seva capacitat i assegurant un marge tranquil·litzador de subministrament per a les comarques centrals i del Berguedà.

D'altra banda, la situació a Sau (Vilanova de Sau), encara que presenta certa variabilitat en dies recents, manté un acceptable 63,17%. Aquesta dada és inferior a la que presentava en dies anteriors, però continua estant notablement per sobre de l'alarmant 24,26% de fa un any, reflectint una recuperació important i sostinguda en termes generals.

L'embassament de Foix (Castellet i la Gornal), crucial per a la regió del Penedès, registra actualment un 97,30%, una xifra excepcionalment alta que ofereix seguretat addicional al subministrament hídric local. També cal destacar l'estabilitat i bon nivell de l'embassament de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, que manté un saludable 94,16%.

Segueix la preocupació en altres zones

Tanmateix, no totes les zones presenten xifres igualment optimistes. Alguns embassaments menors però importants, com Siurana, continuen mostrant nivells preocupants, situant-se en un modest 26,12%. Per la seva banda, Riudecanyes continua amb una capacitat moderada del 61,11%, destacant la necessitat de continuar amb mesures específiques per reforçar la gestió hídrica en aquestes zones del sud de Catalunya, especialment vulnerables a períodes prolongats de sequera.

L'evolució general de l'estat dels embassaments catalans aporta raons sòlides per a l'esperança i demostra l'eficàcia de les polítiques aplicades recentment per optimitzar la gestió de l'aigua. Aquest gir inesperat cap a una millora continuada subratlla la importància de mantenir i reforçar les mesures sostenibles per preservar aquests recursos davant futures incerteses climàtiques. Ara més que mai, Catalunya té l'oportunitat d'assegurar un futur hídric més estable, eficient i sostenible.