Jorge Rey anuncia un canvi imminent de temps: 'Vas a...?'

Després de diverses setmanes marcades per pluges abundants i temperatures sorprenentment baixes, Jorge Rey torna a captar l'atenció amb un pronòstic que no deixa indiferent a ningú. El reconegut meteoròleg anuncia que el temps farà un gir dràstic i anticipa jornades intenses que podrien posar a prova la nostra resistència. Estem preparats per al que ve?

Ona de calor africana: temperatures fregant els 40 graus

Segons Jorge Rey, una massa d'aire calent procedent del continent africà s'està instal·lant amb força sobre la península Ibèrica, especialment afectant el sud d'Espanya, però estenent-se significativament cap al centre i nord en els pròxims dies. Això implica un augment vertiginós de les temperatures, que podrien arribar a superar els 39 graus en punts específics com Sevilla i Badajoz cap a finals d'aquesta setmana.

La raó darrere d'aquest fenomen és clara: el predomini d'un fort anticicló atlàntic, responsable de bloquejar l'arribada de les borrasques que normalment creuarien el territori espanyol. En aquest context, Jorge Rey assenyala que l'estabilitat atmosfèrica afavorirà l'ascens tèrmic, generant un ambient plenament estiuenc i fins i tot extrem en alguns casos.

De la pluja al sol abrasador

Aquest canvi radical arriba just després de setmanes en què el país ha registrat nivells de precipitacions històrics, especialment beneficiosos per a la recuperació dels embassaments. Jorge Rey explica que la transició cap a un període càlid extrem, després d'una fase freda i plujosa, és típica en climes mediterranis, però adverteix que la intensitat prevista per a aquests dies no és habitual.

"El que major rega, major seca", menciona Rey, destacant el contrast climàtic marcat que experimentarem en poc temps. Ciutats com Saragossa i Madrid veuran com els seus termòmetres superen amb facilitat els 30 graus, mentre que al Vall del Guadalquivir les xifres rondaran els 35 graus a principis de setmana, amb pics màxims a mitjan i finals de setmana propers als 40 graus.

Possibles tempestes a l'horitzó?

Encara que predominarà la calor extrema, Jorge Rey no descarta certa inestabilitat atmosfèrica cap a finals del mes, específicament al voltant del dia 31 de maig. Aquest fenomen estaria associat a l'entrada de bosses d'aire fred des del nord d'Europa, donant lloc a les temudes gotes fredes o danas, especialment en regions muntanyoses com la serralada Cantàbrica, el sistema Ibèric i els Pirineus.

Aquestes tempestes podrien ser puntualment intenses i provocar descensos tèrmics locals, quelcom habitual després de períodes de calor extrem, generant així un contrast tèrmic abrupte que requereix vigilància especial per possibles fenòmens adversos.

Davant aquestes previsions, és fonamental que la població prengui mesures preventives. Jorge Rey recomana hidratar-se adequadament, evitar l'exposició directa al sol en les hores centrals del dia i utilitzar roba lleugera i transpirable. A més, recorda la importància de protegir especialment a grups vulnerables com nens, persones grans i malalts crònics.