Trànsit anuncia carreteres tallades pel terrible incendi de les Terres de l’Ebre

L'incendi forestal de Paüls, que manté en suspens tota la comarca del Baix Ebre i les Terres de l’Ebre, continua avançant de manera imparable i obliga les autoritats a prendre mesures cada cop més contundents. El Servei Català de Trànsit ha comunicat aquest dimarts un ampli dispositiu de talls viaris en un intent de garantir la seguretat de la població i facilitar la mobilitat dels equips d’emergència, en una situació que s’agreuja per moments.

Des de primera hora, la mobilitat entre municipis del sud de Catalunya s’ha vist completament alterada. Les principals vies que connecten Tortosa amb Benifallet (C-12), Paüls amb Xerta (TV-3541), Alfara de Carles amb Aldover (TV-3422), així com la N-230b cap a Xerta i la T-301 entre Benifallet i Tivenys, romanen tancades al trànsit. Aquests talls afecten la comunicació habitual dels veïns i els desplaçaments diaris, deixant àmplies zones pràcticament incomunicades i aïllades. L’objectiu és evitar qualsevol risc per a la població i permetre que els equips d’extinció i els serveis de seguretat puguin actuar amb la màxima rapidesa i eficàcia, sense obstacles a la xarxa viària.

El foc continua evolucionant

Mentrestant, la situació de l’incendi no millora. Segons les dades facilitades al migdia pels Agents Rurals, el foc ja ha arrasat prop de 2.900 hectàrees, majoritàriament terreny forestal, fet que converteix aquest episodi en un dels més greus dels darrers estius a Catalunya. Les imatges aèries que s’han fet públiques mostren una columna de fum impressionant, visible des de desenes de quilòmetres, i reflecteixen l’enorme extensió de la superfície afectada.

La coordinació entre emergències i Trànsit resulta clau per mantenir l’ordre i evitar qualsevol accident o complicació addicional. Les autoritats insisteixen en la importància de no desplaçar-se per les zones afectades sota cap concepte, evitant posar en perill tant la ciutadania com els equips d’intervenció. La recomanació generalitzada és limitar la mobilitat al màxim i mantenir-se informat només a través dels canals oficials de seguretat i emergència.

El tall de carreteres impacta de ple en la vida diària de milers de persones, que romanen pendents de l’evolució de l’incendi i de les instruccions dels serveis d’emergència. Amb la situació encara lluny d’estar controlada, la regió afronta hores decisives en què la prudència, la col·laboració ciutadana i la capacitat de resposta dels cossos de seguretat seran determinants per intentar frenar l’avanç de les flames i protegir la població i el seu entorn.