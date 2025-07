La dura previsió de l'alcalde de Paüls sobre l'incendi: 'A la tarda podríem...'

La inquietud continua colpejant els municipis afectats pel gran incendi forestal que afecta el Baix Ebre i la Terra Alta. Amb les flames encara actives i el vent bufant amb força, la sensació d'amenaça és palpable a cada racó de Paüls, així com a la resta de zones afectades, on es viu una jornada marcada per la incertesa i la tensió davant la possibilitat que la situació empitjori encara més al llarg del dia.

El municipi de Paüls, pendent del vent i amb carrers buits

El poble de Paüls s'ha llevat envoltat d'una atmosfera d'alerta màxima. El confinament és total: els carrers romanen buits i l'única presència visible correspon als equips de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i als treballadors municipals, que treballen coordinats i en permanent contacte amb els cossos d'extinció d'incendis. En aquesta situació, l'alcalde de Paüls, Enric Adell, ha llançat un advertiment que reflecteix la preocupació de tot el territori: “Si no aconseguim controlar l'incendi abans del canvi de vent, a la tarda podríem viure situacions complicades, tant aquí com al municipi d'Alfara”.

La previsió d'un canvi en la direcció del vent, que fins ara ha estat determinant en l'evolució del foc, és un dels factors clau d'aquesta emergència. Els responsables municipals estan atents a cada indicació dels Bombers i mantenen informats els veïns mitjançant bans i missatges. Davant l'absència de cobertura telefònica al municipi, les comunicacions tradicionals s'han convertit en l'eina principal per garantir la seguretat de tothom.

| @bomberscat, XCatalunya

Aldover: entre la impotència i la por per la proximitat de les flames

La situació a Aldover, un altre dels municipis afectats i actualment sota confinament, no és gaire més esperançadora. L'alcaldessa, Rosalia Pegueroles, ha expressat la sensació d'impotència dels veïns davant l'avanç de les flames: “Quan veus les flames tan a prop, el primer que vols fer és marxar, encara que els Bombers insisteixin que no t'has de moure”. El municipi ha patit especialment l'impacte del vent de mestral, amb ratxes de fins a 90 km/h, cosa que ha complicat la tasca dels equips d'extinció i ha generat escenes de veritable pànic.

Tot i que la zona afectada és majoritàriament forestal, l'alcaldessa ha informat de l'evacuació d'una família en un habitatge aïllat. “El vent ens va jugar una mala passada”, reconeix Pegueroles, que recorda com les flames van saltar ràpidament des del terme municipal de Xerta fins a Aldover. Malgrat la proximitat del foc i la tensió viscuda durant la nit, celebra que no hi hagi hagut danys personals fins ara.

Confinament estricte i comunicació directa amb la ciutadania

En ambdós municipis, la consigna és clara: ningú no ha de sortir de casa. Tant a Paüls com a Aldover, així com a la resta de pobles confinats, els equips municipals i d'emergències repeteixen constantment el missatge de seguir fil per randa les indicacions oficials. El risc de desobeir les ordres de confinament podria suposar una tragèdia més gran, especialment amb un foc tan imprevisible i un vent que continua dificultant qualsevol pronòstic.

L'alcaldessa d'Aldover ha assenyalat que el més difícil en aquestes circumstàncies és aconseguir que la ciutadania no intenti abandonar els seus habitatges. Per això, l'ajuntament utilitza bans i les xarxes socials per reforçar el missatge de tranquil·litat, tot i que reconeix que la sensació de pànic s'ha estès entre els habitants, preocupats per la proximitat de les flames.