Imatges terribles de l'incendi de Paüls (Baix Ebre): Els Bombers continuen treballant

La nit ha deixat imatges colpidores que resumeixen a la perfecció la magnitud de la tragèdia que viu el Baix Ebre. Una seqüència de vídeos i fotografies compartides pels Bombers de la Generalitat mostra la duresa de la batalla contra el foc a Paüls, on centenars d'efectius segueixen lluitant sense descans contra un dels incendis forestals més grans d'aquest estiu a Catalunya.

L'incendi, que es va declarar fa tot just 24 hores, ha tingut un comportament “bastant extrem” durant l'última nit, desbordant fins i tot els professionals més experimentats. Les imatges difoses pels mateixos Bombers no deixen lloc a dubtes: el foc ha devorat tot al seu pas, avançant amb una virulència preocupant. Les flames han il·luminat carreteres, han envoltat benzineres i han posat en escac tant infraestructures crítiques com urbanitzacions. Tot, sota una atmosfera tenyida de taronja pel fum i la resplendor dels focus actius.

En les gravacions es pot veure com els camions dels Bombers circulen a pocs metres de parets de foc, i com els equips d'extinció treballen en condicions límit, esquivant zones totalment arrasades i enfrontant-se a llengües de foc que arriben a alçades impressionants. La nit, dominada per ràfegues de vent de fins a 90 quilòmetres per hora, ha dificultat encara més la feina: el foc es propagava a gran velocitat i canviava de direcció constantment, obligant els serveis d'emergència a replegar-se i reorganitzar-se en diverses ocasions.

El desplegament dels Bombers: 300 efectius i tots els mitjans disponibles

No es recorda un operatiu tan intens a la zona en els últims anys. Segons dades oficials, durant la nit han treballat fins a 300 bombers i gairebé un centenar de dotacions, als quals s'han sumat efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) procedents de València i Saragossa. La mobilització ha estat total: tots els torns dels Bombers han estat activats, i també s'han desplegat mitjans aeris a primera hora del matí per aprofitar qualsevol finestra meteorològica favorable.

Malgrat l'esforç titànic, l'avanç del foc ha obligat a mantenir i ampliar els confinaments en diversos municipis i barris, afectant més de 2.000 persones. La prioritat absoluta continua sent protegir la població i evitar que l'incendi salti nous límits, especialment zones urbanes i nuclis residencials.

Les imatges difoses aquesta matinada són el reflex de la duresa de la situació. S'hi aprecien carreteres tallades i vehicles d'emergència esquivant zones envoltades de flames, però també la resistència i la valentia dels equips d'extinció, que treballen a contrarellotge per intentar salvar cada metre quadrat de bosc i cada habitatge amenaçat.

Situació actual: més de 2.300 hectàrees cremades i el Parc Natural dels Ports, greument afectat

A primera hora del 8 de juliol, les dades d'Agents Rurals indiquen que l'incendi de Paüls afecta ja unes 2.377 hectàrees de terreny, majoritàriament forestal. Destaca que prop del 30 % de la superfície cremada correspon al Parc Natural dels Ports, un dels pulmons verds més valuosos de Catalunya. Les condicions meteorològiques han estat clau: la combinació d'altes temperatures, vent intens i sequera acumulada ha afavorit que el perímetre del foc superi els 2,5 quilòmetres d'extensió.

Tot i que els equips d'extinció confien que el vent afluixi al llarg del dia, el cap dels Bombers, David Borrell, ha advertit que la situació continua sent crítica. S'han registrat danys materials importants, inclosos jardins i una granja a Aldover, i es manté l'alerta màxima a tots els nuclis propers. Al llarg de la nit, també s'han produït evacuacions preventives en diverses masies i cases rurals, a més de talls a les principals carreteres de la zona.

Pel que fa al balanç de persones afectades, cinc han necessitat atenció mèdica, entre elles un bomber per cop de calor i diversos veïns per crisi d'ansietat o problemes respiratoris.

El segon gran incendi de l'estiu a Catalunya

El que ha passat a Paüls converteix aquest incendi en el segon gran sinistre forestal de l'estiu a Catalunya, després de l'episodi viscut recentment a la Segarra. El cas del Baix Ebre és especialment preocupant pel nombre d'hectàrees cremades i per l'impacte al Parc Natural dels Ports, que trigarà anys a recuperar-se. A mesura que avança la temporada de calor, l'amenaça de nous incendis continua sent molt alta a tot el territori català.

Les imatges de la passada nit, impactants i dures, són un recordatori del perill constant que afronten tant el paisatge com els equips d'emergència. La tasca incansable dels Bombers, unida a la col·laboració ciutadana i a la coordinació entre cossos de seguretat i emergències, està sent determinant per evitar una catàstrofe més gran. El futur immediat depèn, en gran part, de l'evolució del vent i de la capacitat dels equips per contenir els fronts actius.