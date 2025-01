Tragèdia mortal en un accident d'escalada

Un home ha mort aquest dissabte a la tarda mentre feia escalada a Odèn (Solsonès). La víctima s'ha precipitat entre 15 i 20 metres mentre feia la paret de Canalda, a la via Fills del Vent, segons ha relatat el seu acompanyant als serveis d'emergències.

L'escalador ha quedat penjat de les cordes per sota d'un desplom, a uns 150 metres de terra. Els Bombers de la Generalitat han informat que han rebut l'avís de l'accident a les 14.37 hores i que han mobilitzat dos helicòpters amb un equip conjunt amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha determinat la mort de l'home.

El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha arribat a la paret, malgrat les dificultats que ha posat el vent, per poder accedir a la víctima fent ràpel. L'han aconseguit baixar perquè el metge del SEM el valorés i l'assistís en una zona segura, tot i que ha determinat que tenia lesions incompatibles amb la vida.

| hallojulie, ACN, XCatalunya

La segona unitat de rescat dels Bombers ha extret el company del difunt, que es trobava encallat a la via.

L'helicòpter ha deixat l'equip a uns 200 metres del lloc, s'han acostat i han muntat una instal·lació per fer el descens amb cordes, fent ràpel fins a l'escalador. L'han trobat il·lès i l'han rescatat amb grua des de l'helicòpter.

A més dels equips aeris s'han activat dos vehicles lleugers de suport dels Bombers, una dotació terrestre i un helicòpter del SEM i tres indicatius i la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de l'atestat i de la investigació del sinistre.

Consells per evitar accidents d'aquesta índole

L'escalada és una activitat apassionant que combina força física, destresa mental i un gran sentit de l'aventura. Un dels primers consells per gaudir-la al màxim és triar la ruta adequada al teu nivell i respectar els teus límits. No et deixis portar únicament per l'entusiasme de pujar el més alt o el més difícil; l'essencial és progressar amb seguretat. A més, comptar amb un company d'escalada de confiança fa tota la diferència. Una bona comunicació, revisions mútues de l'equip i un ambient de suport enforteixen l'experiència.

| Getty Images Signature: gdagys

Abans de començar a escalar, dedica temps a un escalfament adequat. Uns minuts d'estiraments i moviments articulars poden prevenir lesions i assegurar que els teus músculs estiguin preparats per a l'acció. De la mateixa manera, usar l'equip correcte és fonamental: arnès, peus de gat, casc i cordes de bona qualitat seran els teus millors aliats. Assegura't que tots estiguin en òptimes condicions i ben ajustats abans de començar.

Durant l'ascensió, procura mantenir l'equilibri entre les teves mans i els teus peus. Confia en el suport de les teves cames, que són més fortes, i evita carregar tot el pes als braços. Mantén una respiració constant i, si sents que et falta estabilitat, busca un punt de suport addicional o pren-te un moment per relaxar-te i reubicar els teus peus. Aprendre a visualitzar cada moviment abans d'executar-lo t'ajudarà a desenvolupar-te amb més fluïdesa.

Per últim, no oblidis gaudir de cada pas que facis a la paret. L'escalada no només consisteix a arribar al cim, sinó en el procés de descobrir les teves habilitats i superar les teves pors. Amb paciència, pràctica i respecte per la muntanya, t'aniràs convertint a poc a poc en un escalador més segur i confiat, preparat per a qualsevol desafiament vertical que es presenti en el camí.