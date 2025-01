Estrany incendi de dues barques: Intervenen 4 dotacions de bombers

per Sergi Guillén

Aquesta matinada, la tranquil·la zona de drassanes del moll de Llevant, a Vilanova i la Geltrú, es va convertir en l'escenari d'un incident inusual. Dues embarcacions que es trobaven sobre terra ferma van acabar completament calcinades després de desfermar-se un incendi d'origen encara desconegut. El succés, que es va iniciar al voltant de les 00:41 hores, va mobilitzar quatre dotacions dels bombers.

Els quals van aconseguir sufocar les flames i evitar que el foc es propagués a un magatzem adjacent. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, els avisos es van rebre quan vianants i treballadors de la zona portuària van percebre una intensa olor a plàstic i fum. Seguit d'una fumera cada cop més visible.

En personar-se al lloc, els equips d'emergències van comprovar que les dues barques cremaven amb força i que la proximitat a la nau veïna podia posar en risc les instal·lacions. Tant per la presència de materials inflamables com pel valor dels béns emmagatzemats al seu interior.

Una ràpida actuació per evitar danys majors

La tasca dels bombers va resultar determinant per contenir l'incendi i extingir els focus principals. Amb la finalitat d'aïllar i confinar les flames, es van establir línies d'aigua i es va emprar escuma per atacar el foc sobre les embarcacions. Compostes en bona mesura de fibra de vidre, plàstics i components metàl·lics.

| ACN

Aquest tipus de materials, en cremar, solen generar una fumera densa i tòxica. El que va obligar els efectius a emprar equips de respiració autònoma i a precintar temporalment la zona per garantir la seguretat dels vianants.

Per fortuna, no s'han reportat persones ferides ni han transcendit danys estructurals importants més enllà de la destrucció total de les dues embarcacions. Els investigadors intenten esclarir les causes del succés.

Entre les hipòtesis que es consideren figura un possible curtcircuit, un descuit en manipular productes inflamables o, en el pitjor cas, un acte intencionat. Per determinar-ho, serà precís analitzar les restes de fibra de vidre i cables cremats, així com les marques de combustió al paviment i als objectes de la zona.

Amb el foc totalment sufocat, els Bombers de la Generalitat de Catalunya van realitzar tasques de ventilació a l'àrea afectada i van procedir a recopilar dades per al seu informe final. Es preveu que en els pròxims dies es dugui a terme una neteja a fons per retirar les restes de les barques i també de qualsevol element contaminant.

Mentrestant, les autoritats del port han recordat la gran necessitat d'extremar la precaució quan s'emmagatzemen embarcacions en terra ferma i es manipulen substàncies potencialment perilloses.

Aquest estrany incendi al port de Vilanova i la Geltrú tanca la crònica d'una nit agitada. Que, de no ser per la ràpida intervenció de les quatre dotacions de bombers, podria haver desembocat en una situació més greu. El succés, si bé inusual, serveix com a recordatori dels diferents riscos inherents a l'emmagatzematge d'embarcacions i de la importància d'adoptar mesures de seguretat i prevenció adequades en zones portuàries.