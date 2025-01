Doble tragèdia a Barcelona per dos incendis

La ciutat de Barcelona ha viscut unes hores de gran sobresalt arran de dos incendis d'habitatge que han deixat un balanç de diversos ferits i un bomber afectat. Segons han informat els Bombers a través d'un fil a la xarxa social X, ambdós successos es van produir en diferents punts de la ciutat i gairebé de forma simultània. La qual cosa va obligar a desplegar múltiples dotacions i a redoblar esforços en l'assistència i evacuació de les víctimes.

El primer dels sinistres va tenir lloc a la matinada d'aquest dissabte, al carrer del Castor, situat al districte de Nou Barris. El foc es va originar en un pis localitzat a la sisena planta d'un bloc de pisos. Causant una important propagació de les flames i un intens fum que va dificultar els treballs d'extinció.

El primer succés

Els efectius d'emergència, en arribar al lloc, es van trobar amb un escenari complex. L'habitatge es trobava completament pres per les flames, la qual cosa va obligar a actuar amb rapidesa per rescatar els ocupants. Una de les persones afectades es trobava en estat molt greu quan va ser trobada.

Per la qual cosa va ser evacuada de seguida pel SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) cap a un centre hospitalari proper. Per ara, es desconeix la seva evolució, però les autoritats han confirmat que la seva situació revesteix extrema gravetat. Així mateix, un dels bombers que participava en les tasques d'extinció va resultar ferit lleu a causa d'un cop de calor.

Aquest tipus de contratemps és freqüent durant la intervenció en incendis. Sobretot en recintes tancats on la temperatura interna s'eleva molt ràpidament i la capacitat per dissipar la calor es veu reduïda. Afortunadament, el professional va poder rebre assistència mèdica immediata i el seu estat no presenta majors complicacions.

El segon incident a la capital

El segon incendi, per la seva banda, va ocórrer al carrer del Vallespir, ubicat al districte de Sants-Montjuïc. Segons els primers indicis recollits pels Bombers i les forces de seguretat, el focus del foc podria haver estat vinculat a l'explosió d'un aerosol. Un succés que va desencadenar flames que es van propagar per l'habitatge.

En aquest cas, de nou, les flames van prendre tal força que una persona va resultar ferida de gravetat. Requerint igualment l'assistència urgent del SEM i un trasllat hospitalari per tractar les seves lesions. Mentrestant, les dotacions de bombers van actuar amb rapidesa per confinar el foc a l'espai afectat.

I evitar que el fum i les flames arribessin a altres parts de l'edifici o a immobles contigus. Els Bombers de Barcelona han subratllat que es tracta de dos successos independents. Però amb el factor comú que ambdós habitatges van quedar seriosament danyats i van deixar almenys dues persones en estat greu.

Com a conseqüència, les tasques d'investigació i peritatge s'han accelerat per esclarir els motius exactes que van propiciar les flames. Fins al moment, no s'han donat detalls addicionals sobre l'incendi a Nou Barris. Però les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions a la llar per prevenir successos que poden desembocar en tragèdies d'aquest calibre.

De moment, els dos incendis han estat sufocats, amb els habitatges afectats acordonats a l'espera de les valoracions tècniques pertinents. Tant en el cas del carrer del Castor com en el del carrer del Vallespir, la ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha estat clau per evitar pitjors conseqüències.

Tanmateix, la situació continua sent preocupant per als ferits, les vides dels quals podrien veure's compromeses per la magnitud de les lesions sofertes. Mentre els veïns d'ambdues zones processen l'ensurt d'aquesta doble tragèdia, els Bombers recorden la importància de comptar amb sistemes de prevenció. Revisar instal·lacions elèctriques i de gas, i evitar la manipulació inadequada d'aerosols o productes inflamables.