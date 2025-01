Un marroquí intenta atacar policies amb un ganivet: Neutralitzat pels Mossos

La nit d'aquest dijous es van viure moments de gran tensió al carrer Mas Gras, al municipi de Palafrugell (Baix Empordà, Girona), quan un home, en un aparent estat d'agressivitat extrema, va intentar atacar diverses persones i els agents de policia amb un ganivet de grans dimensions. Segons les primeres informacions, va ser necessari l'ús d'una pistola Taser per part dels Mossos d'Esquadra per reduir i detenir l'individu, de 46 anys i nacionalitat marroquina.

Amenaces i incidents previs

El succés es va iniciar quan diversos veïns van trucar al telèfon d'emergències (112) per alertar de la presència d'un home fora de si, que presumptament els amenaçava amb un ganivet i colpejava les portes dels seus domicilis. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia municipal de Palafrugell van acudir al lloc amb la intenció de dialogar amb el sospitós i avaluar la situació. No obstant això, en arribar al seu pis, el van trobar assegut en una taula, amb la porta oberta, consumint cocaïna i escoltant música a volum molt elevat. Tenia el ganivet clavat a la mateixa taula.

Quan els agents van començar a parlar amb ell, l'home va desclavar el ganivet i el va brandar en actitud amenaçadora, intentant atacar tant els policies com altres persones presents. Aquest comportament violent va obligar els Mossos a prendre mesures més contundents.

| ACN, XCatalunya

Ús de la pistola Taser

Atès que el sospitós es mostrava molt alterat i mantenia l'actitud agressiva amb el ganivet, els agents de l'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) dels Mossos es van desplegar a la zona per si fos necessari assaltar l'habitatge. L'home, que prèviament també havia amenaçat veïns i s'havia resistit a les indicacions policials, va persistir en la seva conducta violenta. Davant la impossibilitat de reduir-lo de forma segura mitjançant mètodes convencionals, els agents van optar per emprar la pistola Taser.

Amb la descàrrega elèctrica d'aquesta arma immobilitzadora, el sospitós va deixar caure el ganivet i va poder ser finalment detingut. Durant l'operació, cap dels agents va resultar ferit. L'home, de 46 anys, va ser immediatament arrestat per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per amenaces amb arma blanca. Després de la detenció, va ser traslladat a un centre mèdic per ser examinat, donada l'evident influència de substàncies estupefaents.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

Un historial de conflictes

Fonts policials han confirmat que el detingut compta amb diversos antecedents per lesions, amenaces i resistència a l'autoritat. Pel que sembla, no és la primera vegada que genera incidents entre els veïns del citat carrer de Palafrugell. En aquesta ocasió, el desenllaç podria haver estat més greu si no haguessin intervingut ràpidament els Mossos d'Esquadra i la policia municipal, que van acordonar la zona i es van assegurar que l'individu no pogués fer mal a ningú més.

Un cop finalitzat l'operatiu i restablerta la normalitat, la via es va reobrir al trànsit. Segons les mateixes fonts, l'home passarà a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal, que té jurisdicció a Palafrugell. Es preveu que podria quedar en llibertat durant el mateix matí d'aquest divendres, acusat formalment d'atemptat contra l'autoritat i amenaces. De moment, roman detingut i en qualitat d'investigat, a l'espera que el jutge adopti les mesures cautelars que estimi pertinents.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

El succés ha tornat a posar de manifest la rellevància de la col·laboració ciutadana —clau per activar el dispositiu d'emergència— i l'eficàcia de la Taser, una eina que els Mossos utilitzen en situacions de risc extrem per salvaguardar la vida de tots els implicats.