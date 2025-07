Tragèdia a l'A-2 després d'un accident múltiple entre 4 vehicles: Moren dues persones

La jornada d'aquest diumenge ha estat marcada per una greu emergència que ha obligat a mobilitzar nombrosos serveis d'emergència en una de les principals vies de comunicació del país. Un episodi que, un cop més, torna a posar el focus en la seguretat viària i en la importància d'extremar la precaució a les carreteres, especialment durant els períodes d'operació retorn de cap de setmana.

Un sinistre amb conseqüències devastadores

L'alerta ha saltat poc després de les tres de la tarda, en plena autopista A-2, a l'altura de Soses, a la comarca del Segrià. Segons fonts oficials, l'accident s'ha produït al quilòmetre 447 de la via quan, per causes que encara s'investiguen, dos turismes han col·lidit frontalment. L'impacte, d'enorme violència, ha deixat ambdós vehicles greument danyats al mig de la calçada, impedint la circulació normal i sorprenent la resta de conductors que circulaven per la zona.

La situació s'ha agreujat en qüestió de segons: dos vehicles més, que arribaven poc després, no han pogut frenar a temps i han acabat també implicats en el sinistre. En total, l'accident ha involucrat quatre turismes i ha desencadenat un dispositiu d'emergència de gran envergadura. Vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, nou dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat ràpidament al lloc per socórrer les víctimes i gestionar la situació.

| SEM

Balanç de víctimes i actuació dels equips d'emergència

El balanç final del tràgic succés no deixa lloc a dubtes sobre la gravetat del mateix: dues persones han perdut la vida a l'acte com a conseqüència del xoc frontal. Altres sis han resultat ferides, tot i que afortunadament el seu estat ha estat catalogat com a lleu pels serveis mèdics. El ràpid desplegament d'efectius ha permès atendre els ferits i assegurar la zona, tot i que res s'ha pogut fer per salvar les dues víctimes mortals.

La circulació per l'A-2 en sentit Barcelona ha quedat completament interrompuda durant diverses hores, obligant a desviar el trànsit per vies laterals fins a la sortida més propera. L'incident ha generat importants retencions en plena operació retorn, sumant tensió i preocupació entre els conductors que tornaven a casa després del cap de setmana.

Set morts a les carreteres catalanes en una setmana

Aquest nou accident mortal eleva a 76 el nombre de persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem de 2025, una xifra que evidencia la perillositat de la xarxa viària i la necessitat de mantenir sempre la màxima prudència al volant. Només durant l'última setmana, set persones han perdut la vida en cinc sinistres diferents, una estadística especialment preocupant en dates d'alta mobilitat.

L'últim accident de característiques similars va tenir lloc a Manresa, on un motorista va perdre la vida després de col·lidir contra un autobús. Dels 76 morts aquest any, 24 eren motoristes, un col·lectiu especialment vulnerable i que concentra bona part de la sinistralitat greu. Les autoritats insisteixen en la importància de respectar les normes de circulació i adaptar la velocitat a les condicions del trànsit, especialment en trams de risc elevat o durant operacions especials.