Roba un mòbil i, en la fugida, cau a les vies i l’atropella un tren: Mor a l’instant

El matí d'aquest diumenge ha estat marcat per un incident impactant que ha generat commoció i una àmplia mobilització d'efectius d'emergència. Els primers minuts després del succés han estat plens de confusió i incertesa, amb passatgers sorpresos i serveis interromputs de manera sobtada. Ningú a la zona podia imaginar el desenllaç que tindrien uns fets aparentment rutinaris.

Un robatori que acaba en tragèdia a Sant Adrià de Besòs

A mesura que avançaven les hores, han començat a conèixer-se els detalls d'un succés que ha alterat la tranquil·litat habitual de les vies de la línia R1 de Rodalies. Segons la informació recollida per El Caso, l'incident s'ha produït al voltant de les 10:30 del matí, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís que una persona havia estat envestida per un tren a les proximitats de l'estació de Sant Adrià de Besòs, a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les primeres investigacions policials revelades per la font ja esmentada indiquen que la víctima mortal, un home la identitat del qual encara no ha transcendit, hauria protagonitzat moments abans un robatori amb violència a la mateixa zona. L'objectiu de l'assalt hauria estat el telèfon mòbil d'una dona que es trobava passejant a prop de l'estació. Després d'arrabassar-li el dispositiu, el presumpte lladre va emprendre la fugida corrents, mentre diversos testimonis presenciaven l'escena i algunes persones intentaven perseguir-lo per recuperar l'objecte sostret.

| SEM

Durant aquesta fugida precipitada, l'home ha acabat caient a les vies just en el moment en què s'apropava un comboi de la línia R1. No s'ha confirmat encara si es va tractar d'un accident fortuït o si, en la seva desesperació per evitar ser atrapat, l'individu es va llançar voluntàriament a la zona de pas del tren. Sigui com sigui, l'impacte ha estat imminent i brutal: les ferides sofertes per la víctima han resultat incompatibles amb la vida i la seva mort s'ha produït pràcticament a l'acte.

El desplegament d'emergències i les conseqüències per als viatgers

Després de l'atropellament, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets, però res han pogut fer per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona i han pres declaracions als testimonis, a més de començar a recopilar imatges de les càmeres de seguretat per reconstruir amb precisió com s'ha desencadenat el tràgic final de la fugida.

Com a mesura immediata, la circulació de trens de la línia R1 ha quedat completament interrompuda entre les estacions de Sant Adrià de Besòs i Badalona durant gairebé dues hores. La interrupció ha generat importants afectacions per a centenars de passatgers, que han hagut de recórrer a mitjans alternatius de transport facilitats pel pla Ferrocat de Protecció Civil, activat en fase de prealerta. La normalitat no va tornar fins al migdia, un cop van concloure les diligències policials i es va permetre reobrir el tram afectat.