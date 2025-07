Última hora, dues persones ferides pel despreniment d’una teulada: Veïns desallotjats

per Iker Silvosa

El matí començava tranquil quan, de sobte, la normalitat s'ha vist alterada per un incident inesperat que ha posat en alerta els serveis d'emergència. El que semblava un dia qualsevol s'ha convertit en una jornada marcada per l'actuació coordinada de bombers, personal sanitari i cossos de seguretat. Sense que els residents ho poguessin preveure, una situació crítica ha obligat a mobilitzar recursos i extremar les precaucions, deixant en suspens els veïns de la zona.

Tal com ha informat Ràdio Sabadell, el succés ha tingut lloc aquest diumenge a primera hora del matí, quan s'ha produït l'enfonsament parcial de la teulada i el fals sostre d'un habitatge situat al barri de Sant Oleguer, a la confluència del carrer Bergen amb el passatge de Sant Oleguer, a Sabadell. L'avís ha arribat als serveis d'emergència poc abans de les vuit, alertant que dues persones havien quedat atrapades a l'interior de l'immoble.

En el moment de l'esfondrament, les runes i restes del sostre feien impossible la sortida dels afectats, fet que ha obligat els bombers a intervenir ràpidament. Segons han informat fonts oficials, s'han mobilitzat diverses dotacions i s'ha procedit a assegurar l'estructura i a facilitar el rescat de les persones atrapades. La intervenció tècnica i coordinada ha estat clau perquè, finalment, ambdues víctimes, una dona i una menor, poguessin abandonar l'habitatge pel seu propi peu.

| Pere Gallifa (Ràdio Sabadell)

Atenció sanitària i trasllat hospitalari

Un cop fora de perill immediat, les dues persones afectades han rebut assistència per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'equip sanitari ha valorat ambdues al mateix lloc del succés i ha determinat el seu trasllat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat lleu. La resposta ràpida del SEM, que va activar dues unitats terrestres, ha permès una atenció eficaç, minimitzant qualsevol risc derivat de l'accident.

Com a mesura provisional, s'ha procedit a cobrir la zona de la teulada afectada per evitar riscos addicionals davant possibles pluges o nous despreniments. El suport a les persones afectades ha estat prioritari durant tota la intervenció, tant a nivell sanitari com en l'atenció emocional i logística, seguint els protocols d'actuació davant emergències d'aquesta naturalesa.

Incidents com el registrat a Sant Oleguer recorden la importància de fer un manteniment adequat a les edificacions, especialment en aquelles amb una certa antiguitat o exposades a condicions climatològiques adverses. Tot i que, en aquest cas, la reacció immediata dels equips d'emergència i la bona coordinació entre bombers, SEM i tècnics municipals han evitat una tragèdia més gran, la situació genera preguntes sobre l'estat del parc d'habitatges i la necessitat de revisar les condicions estructurals d'altres immobles a la zona.