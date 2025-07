Tragèdia mortal en el xoc entre un motorista i un autocar a la BV-1225

Un tràgic accident de trànsit va sacsejar aquest divendres a la nit les carreteres catalanes. Un motorista va perdre la vida després d'una col·lisió amb un autocar al quilòmetre 3,3 de la carretera BV-1225, al seu pas pel terme municipal de Manresa. L'avís del sinistre va arribar als Mossos d'Esquadra al voltant de les 20:15 hores, fet que va activar un ampli operatiu d'emergència.

Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar ràpidament dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços dels serveis sanitaris, no es va poder fer res per salvar la vida del conductor de la motocicleta, la identitat del qual no s'ha fet pública per ara.

Investigació en curs

Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. La carretera BV-1225, que connecta punts estratègics de la comarca del Bages, no sol presentar una alta sinistralitat, però sí que compta amb trams estrets i corbes que poden resultar perillosos, especialment en condicions de baixa visibilitat o circulació intensa.

Per ara no s'han ofert detalls sobre l'estat del conductor de l'autocar ni si hi havia passatgers a bord del vehicle de gran mida. Els Mossos estan recollint testimonis i revisant les càmeres de trànsit de la zona per reconstruir com es va produir la col·lisió.

Una xifra preocupant

Amb aquesta nova víctima, ja són 74 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d'any, una xifra que comença a generar preocupació entre les autoritats. D'aquestes víctimes mortals, 24 eren motoristes, fet que evidencia un cop més l'especial vulnerabilitat de qui circula sobre dues rodes.

El Servei Català de Trànsit ja havia alertat en anteriors ocasions de l'augment de sinistres protagonitzats per motocicletes, especialment en caps de setmana i en trams secundaris. Tot i que s'han intensificat les campanyes de conscienciació i els controls de velocitat i alcohol, les dades continuen sent alarmants.

Crida a la precaució

Des del Departament d'Interior s'ha fet una nova crida a extremar la prudència a la carretera, sobretot ara que arriba el període de vacances, quan s'incrementen notablement els desplaçaments. La combinació de trànsit dens, temperatures elevades i, en alguns casos, fatiga acumulada pot esdevenir una combinació perillosa per a tots els conductors.

En particular, es demana als motoristes que no abaixin la guàrdia: l'ús del casc homologat, la indumentària adequada i el respecte als límits de velocitat són fonamentals per reduir el risc d'accident o, si més no, les conseqüències en cas de col·lisió.

L'impacte a la comunitat local

La notícia ha commocionat els veïns de Manresa, que un cop més veuen com un tràgic succés tenyeix de dol una via del seu entorn. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol, alguns adreçats a la família del difunt, d'altres criticant l'estat d'algunes carreteres secundàries que, segons diversos usuaris, continuen sense ser prou segures.

L'Ajuntament de Manresa encara no ha emès un comunicat oficial, però no es descarta que en els pròxims dies es convoqui algun tipus d'acte en memòria del motorista mort o que es sol·liciti una revisió de la seguretat a la BV-1225.

Una trista estadística

A mesura que avança l'any, l'estadística de víctimes a la carretera continua creixent. La xifra de 74 morts fins ara, i especialment la de 24 motoristes morts, és un dur recordatori que cada viatge, per curt que sigui, s'ha de fer amb responsabilitat i màxima atenció.