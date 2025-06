Imatges terribles de l'accident de l'avió amb 242 passatgers a bord

Hi ha imatges que marquen per sempre i que obliguen a aturar-se davant la cruesa de la realitat. Així ha passat després de la difusió de diversos vídeos i fotografies a les xarxes socials que mostren la seqüència final de l'accident de l'avió d'Air Asia, una tragèdia que ja ha commocionat tot el món.

Un descens agònic i una tragèdia anunciada

Les seqüències captades per residents de la ciutat mostren com un avió de gran mida, un Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India, vola perillosament baix sobre les teulades d'una zona densament poblada. El vol AI171, que cobria la ruta entre Ahmedabad i l'aeroport londinenc de Gatwick, amb prou feines va poder enlairar-se després d'enlairar-se.

L'aparell, amb 242 persones a bord, va començar a perdre alçada de manera progressiva i angoixant, deixant els seus ocupants atrapats en una situació de terror absolut, conscients del que estava a punt de passar. El lent descens de l'avió va multiplicar el patiment a bord: cada segon es convertia en una eternitat, una angoixa només interrompuda per l'impacte final i l'enorme explosió.

| Twitter

L'impacte contra una residència universitària

L'horror no va acabar amb l'accident del vol. Les imatges posteriors van confirmar que l'avió no només es va estavellar en una zona residencial, sinó que va impactar directament contra l'edifici de l'hostal d'estudiants de la B.J. Medical College (BJMC), una de les facultats de medicina més reconegudes d'Ahmedabad. Les conseqüències van ser immediates i devastadores: l'interior del menjador va quedar destruït i part del fuselatge i els motors van quedar incrustats a les parets de l'edifici.

Segons els informes de la policia local i de la Federació Mèdica de l'Índia (FAIMA), entre 50 i 60 estudiants de medicina que residien a l'hostal van resultar ferits i van haver de ser traslladats urgentment a hospitals de la zona. Almenys cinc estudiants continuen desapareguts i dos romanen a cures intensives. Entre les víctimes, se sospita que també hi ha familiars de metges i altres residents de l'edifici, cosa que agreuja encara més el dolor a la comunitat mèdica i universitària de la ciutat.

Una tragèdia de dimensions històriques

Les xifres que es van coneixent al llarg del matí i la tarda reflecteixen la magnitud del desastre. El cap de policia d'Ahmedabad ha confirmat que, fins ara, s'han recuperat 204 cossos entre les restes de l'avió i de l'edifici afectat, tot i que encara no està clar quants d'ells pertanyien als ocupants del vol i quants a les persones que eren a terra. Entre els passatgers hi havia 169 indis, 53 britànics, set portuguesos i un canadenc, a més de la tripulació, però la tragèdia també s'ha endut la vida de joves estudiants de medicina i probablement de veïns de la zona.

Mentre continuen les tasques de recerca i rescat entre les runes, les autoritats mantenen la xifra de víctimes en revisió i no descarten que augmenti a mesura que avança la recuperació de cossos i la identificació dels difunts. De fet, les autoritats comuniquen que és altament improbable trobar cap supervivent entre els passatgers.

Suport internacional i primeres mesures després de la catàstrofe

La dimensió internacional de l'accident ha mobilitzat organismes i governs d'ambdós continents. L'aeroport londinenc de Gatwick, destinació final del vol, ha habilitat un centre especial per atendre i donar suport als familiars de les víctimes, en col·laboració amb Air India i representants diplomàtics. Per la seva banda, la Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units (NTSB) ha anunciat l'enviament immediat d'un equip d'investigadors a l'Índia per treballar juntament amb les autoritats locals en l'aclariment de les causes de l'accident, una cosa essencial per evitar futures tragèdies.

| Twitter

Mentrestant, la Federació Mèdica de l'Índia ha manifestat el seu suport als estudiants afectats i a les famílies dels desapareguts i difunts, en un missatge que resumeix el sentir de tota una nació colpida pel dolor.

El patiment que mostren les imatges i la necessitat de respostes

No és habitual que un accident d'avió quedi documentat amb tal cruesa i des de tan a prop, però en aquest cas, les imatges compartides reflecteixen en temps real l'angoixa de centenars de persones. El descens lent de l'aparell, l'explosió posterior i la devastació de l'hostal universitari componen un quadre d'horror que ha impactat tots els testimonis i aquells que han vist el vídeo arreu del món.

El patiment dels passatgers, que van viure aquells segons eterns abans del xoc, s'uneix ara al dolor de les famílies de les víctimes i de tota la comunitat acadèmica. Les pròximes hores seran decisives per aclarir les causes de l'accident i per conèixer la xifra definitiva de difunts i supervivents, tot i que l'esperança s'esvaeix ràpidament. El record d'aquest desastre i la solidaritat amb les víctimes marcaran la memòria col·lectiva de la ciutat i del país, mentre la investigació internacional ja ha començat.