Un nou gir ha sacsejat el cas Madeleine McCann després de gairebé dues dècades en silenci. Una antiga versió del succés, fins ara secundària, pren renovat protagonisme i planteja una hipòtesi tan impactant com inquietant.

Investigacions inicials

El juny de 2025, policies alemanys i portuguesos van dur a terme una recerca intensiva de quatre dies als voltants de Praia da Luz, a prop del lloc on va desaparèixer Madeleine el maig de 2007. L'objectiu: registrar a la recerca de restes que poguessin revelar el parador de la nena, avui commemorada en nombrosos homenatges.

L'operació, autoritzada per Alemanya, va incloure drons, georadars, drenatge de pous i excavacions en terrenys i ruïnes properes. La policia pensava que aquests serien possibles llocs on el sospitós principal, Christian Brückner, hauria acampat poc després de la desaparició.

| YouTube, XCatalunya, Canva Creative Studio

Tanmateix, la recerca va acabar sense troballes concloents: es van recuperar fragments de roba, restes òssies d'animals i vestigis diversos, tots enviats a laboratoris a Lisboa i Alemanya per a la seva anàlisi forense. Tot i que la reacció va ser conservadora per part d'autoritats, el fet central va ser que aquest esforç redoblat va coincidir amb l'aparició d'una teoria anterior que torna a ressonar.

Nova hipòtesi

Aquest enfocament alternatiu –que data de 2018 en un informe de la premsa portuguesa Correio da Manhã i que recentment val la pena reprendre– sosté que la Madeleine podria haver estat atropellada per una dona beguda mentre buscava els seus pares a la matinada.

La versió assegura que van ser el germà britànic de la sospitosa i la dona alemanya qui, després de l'atropellament, van ocultar el cos llençant-lo al mar. Un testimoni va afirmar haver escoltat en dies posteriors discussions intenses entre la parella, amb frases com “per què la vas portar?”

Segons reconstruccions, aquella nit del 3 de maig de 2007, la Madeleine es va desviar de l'apartament familiar per trobar els seus pares, que sopaven a uns metres. La teoria es basa en un testimoni lliurat a la policia britànica el 2018 per la germana de l'implicat, que va proposar organitzar una operació encoberta per confirmar la confessió del seu germà, però la petició va ser rebutjada per les autoritats alemanyes.

| XCatalunya

Tot i que aquesta línia d'investigació mai va rebre més suport institucional —la fiscalia alemanya va decidir concentrar-se en el sospitós principal, Christian Brückner—, el ressorgiment d'aquesta teoria va encendre el debat mediàtic.

Christian Brückner continua sent el sospitós principal

Brückner, condemnat el 2019 per violació i amb un historial criminal que inclou abús i pornografia infantil, ha estat considerat des de 2020 com a principal sospitós. El seu telèfon mòbil va estar geolocalitzat a prop de l'apartament la nit de la desaparició, i el 2016 es va trobar al seu antic habitatge un disc dur amb gràfics i missatges pertorbadors relacionats amb infants menors d'edat.

Malgrat aquestes evidències, mai ha estat formalment acusat de segrest o assassinat de la Madeleine, i continua negant la seva implicació. La urgència policial gira entorn del fet que la seva condemna actual expira el setembre de 2025, quan podria recuperar la llibertat si no es presenten nous càrrecs.

| XCatalunya, beeldking

Recerca amb cooperació internacional

L'última intervenció policial va incloure 30 agents alemanys i policies portuguesos, amb accés restringit i espai aeri bloquejat. Els treballs es van centrar en terrenys a uns 5–6 km de l'Ocean Club i a prop d'una cabana vinculada a Brückner, i es van utilitzar equipaments com radar subterrani, maquinària pesada i gossos especialitzats.

Tanmateix, malgrat la seva magnitud i expectació, aquesta operació no va revelar indicis definitius. Les autoritats han mantingut que no es van trobar evidències clares que incriminin directament cap dels implicats.

La família no es rendeix

La família McCann segueix immersa en la recerca de respostes mentre la comunitat judicial internacional observa amb atenció. En uns mesos tot podria canviar: si Brückner recupera la llibertat sense càrrecs, Dia D per a una possible reobertura. Fins aleshores, el cas continua deixant més preguntes que respostes, en un relat que segueix sorprenent i inquietant el món.